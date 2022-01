Rappel urgent émis pour les jouets populaires pour animaux de compagnie

Une gamme de jouets pour animaux vendus dans la chaîne d’épicerie populaire Aldi a été rappelée par la Food and Drug Administration des États-Unis. L’agence a annoncé cette semaine que les calendriers de l’avent pour chiens et chats de Pet Brands Products présentent un risque d’étouffement pour les animaux de compagnie du monde entier. Les clients doivent vérifier que leur animal de compagnie est en sécurité.

Aldi et Pet Brands Products ont annoncé leur rappel des calendriers de l’Avent Pure Being le 9 décembre, bien que la FDA n’ait publié l’annonce elle-même que le mercredi 5 janvier. Selon Aldi, un petit nombre de clients se sont plaints que les jouets étaient dangereux pour leurs animaux de compagnie, donc par excès de prudence, ils ont été rappelés. Les clients sont priés de retourner les jouets au point d’achat pour un remboursement complet, ou simplement de les jeter en toute sécurité.

Les produits concernés sont le calendrier de l’avent Pure Being Cat et le calendrier de l’Avent Pure Being Dog, tous deux vendus dans des emballages de 5,15 onces. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport de blessures à un animal de compagnie, et on ne sait pas combien de plaintes ont précipité ce rappel. Cependant, Aldi et la FDA exhortent les clients qui ont eu des problèmes à emmener immédiatement leur animal chez le vétérinaire.

Le rappel portera un coup dur à Aldi, qui n’a cessé de gagner du terrain aux États-Unis ces dernières années. L’entreprise a débuté en Allemagne en 1946 avec un seul magasin et s’est maintenant étendue dans 20 pays. Le nom de la chaîne combine le nom de famille de ses fondateurs, Karl et Theo Albrecht, avec le mot allemand « Diskont », qui signifie remise.

Aux États-Unis, Aldi est connu pour ses bons prix sur les produits importés, avec quelques subtilités dans l’agencement habituel des épiceries qui le distinguent. Les clients ont souvent besoin d’utiliser un quart pour réserver un panier, et les employés sont autorisés à s’asseoir sur des tabourets aux caisses enregistreuses.

Le groupe Aldi exploite également les marchés Trader Joe’s aux États-Unis, bien que de nombreux clients ne sachent pas qu’ils sont sous la même marque. Trader Joe’s a commencé comme un magasin familial indépendant en Californie dans les années 1960 et s’est lentement développé pour devenir une chaîne régionale. Les frères Albrecht ont acheté l’entreprise en 1979 et ont contribué à son expansion dans sa forme nationale actuelle.

Pour plus d’informations sur ce rappel ou sur tout autre rappel, visitez le site Web de la FDA. Si vous êtes en possession d’un calendrier de l’Avent Pure Being rappelé, assurez-vous de le rapporter à un magasin Aldi dès que possible.