Rappel urgent émis pour un délicieux dessert que tout le monde aime, alors lisez ceci maintenant

La FDA a récemment émis un rappel pour les cupcakes de la marque Flowers Foods, car certains emballages peuvent contenir des fragments de treillis métallique. Il convient de noter que ce rappel n’est pas le résultat d’un consommateur qui prétend avoir trouvé du fil de fer dans son cupcake. Au contraire, cela vient du fait qu’un vendeur réel a alerté Flower Foods du potentiel de contamination.

Incidemment, nous avons récemment vu quelques rappels impliquant des objets étrangers se retrouvant d’une manière ou d’une autre dans l’emballage. Il y a quelques semaines, par exemple, une marque de noix a été rappelée parce qu’un consommateur a trouvé un éclat de verre dans l’emballage.

Les cupcakes visés par le rappel

Au total, trois produits de cupcakes distincts font l’objet du rappel. Tous les trois sont fabriqués par Flowers Foods et indiquent Tastykake comme nom destiné aux consommateurs. Les produits comprennent les cupcakes au chocolat Tastykake, les cupcakes au chocolat fourrés à la crème Tastykake et les cupcakes au chocolat fourrés à la crème glacée Tastykake Buttercreme.

Un aperçu représentatif de l’apparence de l’emballage est ci-dessous :

Tous les produits en cause ont une « Date d’achat » du 14, 18 ou 21 décembre. Les codes UPC spécifiques, qui peuvent vous aider à identifier si vous avez un article rappelé, comprennent les éléments suivants :

0-25600-00219-3 0-25600-00223-0 0-25600-00230-8 0-25600-00230-8 0-25600-00004-5

Les produits de cupcake ci-dessus étaient disponibles à l’achat dans une poignée de régions. Cette liste comprend le Delaware, le Maryland, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, la Virginie, Washington DC et la Virginie-Occidentale.

Si vous avez des questions sur le rappel, vous pouvez contacter le service client de Flowers Foods. Ce numéro est le 1-866-245-8921. La ligne d’appel est ouverte du lundi au vendredi et de 8 h 00 à 17 h 00, heure de l’Est.

Autres rappels

A noter également, la FDA vient de rappeler tant d’oignons en raison d’une possible contamination par les salmonelles. Il y a des oignons rouges, jaunes et blancs impliqués dans ce rappel, et il est crucial que vous les connaissiez. De nombreuses entreprises de kits de repas ont également dû rappeler des oignons. Les oignons rappelés sont :

Oignons rouges, jaunes et blancs Green Giant (Potandon Produce LLC) Oignons EveryPlate dans les kits de repas Oignons HelloFresh dans les kits de repas MVP oignons rouges, jaunes et blancs (Keeler Family Farms) ProSource Produce LLC oignons rouges, jaunes et blancs crus entiers vendus sous les noms de marque suivants : Big Bull Peak Fresh Produce Sierra Madre Markon First Crop Markon Essentials Rio Blue ProSource Rio ValleySysco Imperial