Rappelez-vous ceci? Revivez les moments les plus fous de l’histoire des Golden Globes

Ah, les Golden Globes.

Il n’y a rien de tel que cette nuit de janvier où les mondes du cinéma et de la télévision se heurtent sous un même toit, un lieu magique où le champagne coule à flot et littéralement tout peut arriver. Et nous voulons dire n’importe quoi.

Cette année, par exemple, sera certainement une — oui — sans précédent. Au milieu des critiques de la presse étrangère d’Hollywood et de l’augmentation des cas de coronavirus, la cérémonie ne sera pas télévisée et il n’y aura pas de public ni de tapis rouge. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de plus de 75 ans de la fête annuelle, il n’y aura aucun gagnant qui nous surprendra avec un discours d’acceptation délicieusement ivre ou un spectacle arrêtant l’arrivée sur le tapis rouge qui laisse nos mâchoires sur le sol.

Hélas, cela vaut la peine de revenir sur toute la folie qui s’est abattue sur nous. Des gagnants manquants aux présentateurs ivres, des discours déroutants aux plongeons dans la piscine, la fête annuelle de la Hollywood Foreign Press Association a été l’épicentre d’un moment fou après l’autre.