Environ 90 lakh vaccins ont été administrés jusqu’à lundi soir, portant la couverture vaccinale totale dans le pays à 152,90 crore doses. Environ 2,60 crore d’enfants âgés de 15 à 17 ans ont reçu leur première dose du vaccin Covid-19 jusqu’à lundi soir.

Alors que le gouvernement a lancé des injections de rappel lundi, plus de 10 doses de précaution de lakh ont été administrées lundi. Les agents de santé et les travailleurs de première ligne ont reçu 7,32 doses de lakh, tandis que les personnes de plus de 60 ans présentant une comorbidité recevront 3,41 doses de lakh le premier jour de la vaccination.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a exhorté les États à augmenter la vaccination de toute la population éligible, en particulier dans les zones et les districts à faible couverture vaccinale. « La vaccination contre Covid entraîne une faible hospitalisation et une faible gravité, comme on le voit dans le monde », a-t-il déclaré. Mandaviya a mis l’accent sur l’administration d’une dose de précaution pour les catégories identifiées qui a commencé lundi et a exhorté les statistiques à assurer une couverture complète de la population vulnérable.

Le ministre s’est entretenu lundi avec les ministres de la Santé et les secrétaires principaux/chefs de six États occidentaux et territoires de l’Union. Ces statistiques étaient le Maharashtra, le Madhya Pradesh, le Rajasthan, le Gujarat, Goa, Dadra & Nagar Haveli et Daman & Diu.

