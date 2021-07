Rappels de Covid-19 : ce que la décision d’Israël d’administrer la troisième dose de vaccin signifie pour le monde

La décision d’Israël de déployer des injections de rappel intervient au milieu des informations faisant état d’une augmentation des infections à percée. (Image représentative : IE)

Israël a récemment commencé à vacciner les résidents âgés du pays dont l’immunité est compromise avec une troisième dose du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech. Cependant, après avoir rencontré lundi le directeur scientifique de Pfizer, des responsables américains ont déclaré que davantage de données étaient nécessaires pour déterminer si une troisième dose serait nécessaire. Les développements surviennent au milieu des inquiétudes croissantes concernant les infections à percée parmi les personnes entièrement vaccinées et du débat sur un rappel.

La décision d’Israël de déployer des injections de rappel intervient au milieu des informations faisant état d’une augmentation des infections à percée. Un rapport du New York Times comparant les ensembles de données sur les personnes vaccinées du ministère israélien de la Santé et du propre laboratoire de Pfizer suggère que l’immunité chez les personnes recevant les deux doses de vaccin diminue après six à huit mois. Il a également été signalé que les personnes âgées, les premières à être vaccinées, sont désormais plus infectées. Israël a également publié une liste de personnes éligibles pour recevoir des injections de rappel. Il a donné la priorité aux receveurs de greffes cardiaques, rénales et pulmonaires et à ceux dont l’immunité est faible, comme les patients atteints de cancer. Le pays espère maintenant administrer les injections de rappel à ces groupes et renforcer leur immunité pour prévenir d’autres infections à percée.

Avec l’un des déploiements de vaccins les plus rapides au monde, ayant inoculé 57% de sa population avec les deux doses, Israël a signalé une augmentation ces derniers temps. Les infections quotidiennes sont passées d’un chiffre il y a un mois à une moyenne de 452 cas par jour. Le pic a coïncidé avec l’augmentation de la transmission de la variante Delta, attribuée à plus de 90 % des cas, ainsi qu’avec des rapports faisant état d’une efficacité moindre du vaccin Pfizer-BioNtech contre elle.

Ran Balicer, président de l’équipe consultative nationale d’experts du pays sur Covid-19, estime cependant qu’il n’y avait toujours pas suffisamment de preuves concluantes pour suggérer que l’immunité diminuait chez les personnes vaccinées. Il a déclaré que les cas augmentaient car les restrictions avaient été levées et que les gens ne respectaient pas les normes.

De son côté, Pfizer-BioNTech a déclaré qu’il travaillait sur une version vaccinale qui ciblerait la variante Delta. Bien qu’elle n’ait pas encore été évaluée par des pairs ou publiée, son étude montre une augmentation significative des anticorps si le rappel est administré dans les six mois suivant la deuxième dose. La société a déclaré que les données seraient soumises prochainement à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Admettant que les effets du vaccin diminuent avec le temps, la société a déclaré qu’une troisième dose pourrait être nécessaire dans les six à 12 mois suivant la vaccination complète. Il a également déclaré que des études avaient montré qu’une troisième dose avait conduit à un saut de près de cinq à dix fois les niveaux d’anticorps par rapport à la deuxième dose des mois plus tôt. Le PDG Albert Bourla avait déclaré plus tôt qu’un rappel pourrait être nécessaire pour maintenir les niveaux de protection les plus élevés.

Malgré la déclaration de Pfizer, la FDA américaine et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié une déclaration affirmant qu’il n’y avait pas encore besoin d’un rappel. Il a ajouté qu’ils s’engageaient dans un processus scientifique rigoureux pour déterminer si ou quand un rappel pourrait être nécessaire, en tenant compte des données des essais cliniques, des données de laboratoire et des données de cohorte. Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a également soutenu la décision, ajoutant que le peuple américain devrait suivre l’avis du CDC et de la FDA. Le ministère de la Santé et des Sciences humaines a également publié une déclaration et a déclaré que les Américains entièrement vaccinés n’avaient pas besoin d’un rappel.

Alors que les débats s’intensifient autour d’un rappel, certains milieux repoussent déjà l’idée. La plupart de ceux qui se sont opposés à une dose de rappel ont souligné la nécessité d’une équité vaccinale, la pénurie de doses dans certains pays, ainsi que la nécessité de vacciner d’abord la plupart des gens. Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Soumya Swaminathan, a souligné que des millions d’injections supplémentaires seraient nécessaires avec davantage de pays à revenu élevé qui envisagent des injections de rappel. Cela priverait plusieurs autres nations de l’accès aux vaccins.

Les scientifiques ont également déclaré que les fabricants de tous les vaccins administrés ne disposaient que d’une autorisation d’utilisation d’urgence et que la FDA américaine devrait d’abord accorder son approbation complète. Cela permettrait aux fabricants de commercialiser et de distribuer directement leurs vaccins. On craint également de plus en plus que les données sur l’efficacité réduite, les infections révolutionnaires, ainsi que la nécessité d’une injection de rappel, finissent par favoriser une plus grande hésitation parmi la population encore à vacciner.

