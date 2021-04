Rappeur DMX en soins intensifs pour surdosage

. Rapper DMX en soins intensifs pour surdosage

La fiancée du rappeur DMX, Desiree Lindstrom, et sa mère, Arnett Simmons, sont avec le chanteur à l’USI d’un hôpital de White Plains, New York, selon TMZ.

Le rappeur a été transporté d’urgence à l’hôpital le vendredi 2 avril, après qu’une surdose apparente de drogue ait entraîné une crise cardiaque. On dit que X est dans un «état végétatif», a déclaré son directeur au New York Times. Selon le rapport TMZ, DMX, dont le vrai nom est Earl Simmons, a «une mauvaise fonction cérébrale».

Il a également été rapporté que plusieurs, sinon tous, des 15 enfants de DMX se sont rendus à New York pour voir leur père. Le pronostic de X n’est pas bon.

«DMX a eu une crise cardiaque pendant la DO, et les membres de la famille espèrent que lorsque l’inflammation disparaîtra, leur cœur se rétablira. Bien sûr, cela n’a aucun impact sur la fonction cérébrale », rapporte TMZ.

Tous les yeux ont été sur les gros titres alors que les fans attendent avec impatience toute mise à jour sur l’état de X. Les fans ont également gardé un œil sur les comptes de médias sociaux de la famille de X, y compris celui de sa fiancée, Lindstrom.

Le 30 mars, à peine deux jours avant l’hospitalisation DMX, Lindstrom a partagé ce qui pourrait très bien être la dernière vidéo du rappeur.

Le DMX semblait heureux en roulant dans une voiture le 30 mars 2021

Lindstrom a pris une vidéo de son fiancé chantant et dansant en conduisant. Si DMX ne récupère pas, cela pourrait être la dernière vidéo de lui en vie. C’est certainement un bon souvenir que Lindstrom gardera pour toujours.

« Il parlait de nous filmer en train de basculer hahaha, c’est tellement amusant !!! » Lindstrom a légendé le message. DMX avait l’air très heureux et en bonne santé alors qu’il entrait dans le groove. Dans une autre vidéo, Lindstrom a partagé des images du fils du couple, Exodus, qui était assis dans un siège d’appoint portant un masque et dansant sur « Return of the Mac ».

«C’est le meilleur bébé du monde, il va parfaitement avec sa maman et son papa! Nous adorons ça », a écrit Lindstrom dans le post.

La famille DMX a précédemment publié une déclaration concernant son état, demandant « du soutien et des prières » alors que le rappeur se bat pour sa vie.

Earl ‘DMX’ Simmons a été transporté à l’hôpital la nuit dernière après s’être effondré chez lui. À ce moment, il reste aux soins intensifs dans un état critique. Earl a été un guerrier toute sa vie. Cette situation représente une autre voie que vous devez conquérir. La famille Simmons apprécie l’écrasante effusion d’amour, d’encouragement, de soutien et de prières sincères pour Earl. Earl est quelqu’un dont la vie et la musique ont été une source d’inspiration et de force pour tant de gens à travers le monde. C’est réconfortant de voir ses fans lui redonner cette même passion et cette même énergie pendant son temps de besoin », lit-on dans le communiqué, qui a été livré à TMZ.

Lindstrom a partagé une photo d’elle-même et de DMX le 27 mars

Le 27 mars 2021, Lindstrom a partagé une photo d’elle et DMX en ville. « Mon fiancé! Je t’aime [sic]», Il a légendé la jolie photo.

Les deux ont posé ensemble alors qu’ils se tenaient à l’extérieur sur un trottoir en béton. DMX portait un sweat à capuche noir sur un t-shirt blanc, avec ce qui ressemblait à un jean et des baskets Timbaland. L’expression de X était assez sérieuse.

Lindstrom portait une robe noire avec une paire de talons hauts. Elle posa sa main sur le ventre de X avec sa bague de fiançailles exposée. Lindstrom avait également une expression plus sérieuse sur son visage, même si elle semblait sourire légèrement.

Le 13 mars, Lindstrom a partagé une autre photo d’elle et de X lors d’une «soirée de rendez-vous». On dirait que les deux ont assisté à un match de baseball. Vous pouvez voir cette photo ici.

