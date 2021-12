rappeuse Latashá dit qu’elle espère devenir millionnaire bientôt | Invezz

Latashá, une rappeuse de 33 ans qui a étudié le hip hop à l’Université Wesleyan, pense que les jetons non fongibles (NFT) feront d’elle un millionnaire très bientôt. Elle l’a dit lors d’une interview plus tôt dans la journée, ajoutant qu’elle avait découvert les NFT et les opportunités financières qu’ils présentent en 2021.

Dans l’interview, il a noté qu’il avait lancé sa carrière en 2011. Cependant, il lui a fallu deux ans pour obtenir son premier salaire. D’un autre côté, son parcours NFT a rapidement décollé après avoir mis en ligne son premier clip en tant que NFT en février et il s’est vendu pour 4 000 $ (2 985,38 livres) en trois minutes environ.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Depuis lors, Latashá a vendu des NFT jusqu’à 30 000 $ (22 388,55 £) et pense qu’elle deviendra très bientôt millionnaire. Espérant aider d’autres artistes à prospérer également, la résidente de Los Angeles a déclaré qu’elle avait éduqué d’autres artistes sur l’espace crypto et NFT.

Avant de découvrir les NFT, Latashá affirme qu’il a eu du mal à joindre les deux bouts malgré le fait d’avoir accumulé diverses sources de revenus et d’avoir joué jusqu’à trois fois par semaine. De plus, il a noté que les chèques de paie pour les spectacles en direct variaient, affirmant qu’il obtiendrait entre 100 $ (74,64 livres) et 700 $ (522,45 livres).

Bien qu’il ait finalement décroché des contrats plus importants qui lui ont permis de générer environ 70 000 $ (52 238,55 £), la pandémie est finalement arrivée et ces opportunités ont été épuisées.

Un voyage avec ZORA

En détaillant comment elle est entrée dans les NFT, Latashá a déclaré qu’elle et son partenaire Jahmel Reynolds essayaient de comprendre comment générer d’autres formes de revenus après la pandémie. Reynolds, qui est un artiste et cinéaste 2D et 3D, a ensuite découvert les NFT et a commencé à fabriquer des NFT à partir de son art 2D et à les vendre.

Selon elle, ces NFT n’étaient initialement pas rentables, car les pièces se vendaient 300 $ (223,93 £). Cependant, elle prétend que c’était suffisant pour l’intéresser à l’espace. Alors qu’il y avait de nombreux marchés parmi lesquels choisir, Latashá a déclaré qu’il n’aimait pas OpenSea parce qu’il était plein de monde. Il n’aimait pas non plus la Fondation car elle nécessitait une commission de 15 %.

Après avoir regardé un peu autour de lui, il a trouvé une plate-forme appelée ZORA, qui ne nécessitait aucune commission et ne se sentait pas encombrée. En plus de cela, la plate-forme accueillait des fichiers volumineux tels que des vidéos musicales.

Latasha a ajouté,

J’ai toujours vu ZORA comme une communauté au centre de 81, comme [Jean-Michel Basquiat] et Keith Haring et toutes ces sortes de chats errent. J’ai senti que leurs esprits étaient très attachés à ZORA.

Après avoir mis en ligne sa première vidéo en février et gagné 4 000 $ (2 985,38 £), il a mis en ligne une vidéo en mars intitulée MAKDA VERSE, qui s’est vendue 12 000 $ (8 958,60 £). Latashá a ensuite publié deux NFT en octobre intitulés Glow Up Remix et Who I Am et les a vendus pour 30 000 $ (22 396,50 £) et 20 000 $ (14 931,00 £), respectivement.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent