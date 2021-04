Rapport: 44% des développeurs ont retardé le jeu en raison d’une pandémie de coronavirus

Près de la moitié des développeurs de jeux ont retardé leurs projets en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est selon le sondage annuel de la Game Developer’s Conference, qui indique que 44% des répondants ont déclaré qu’ils avaient bousculé leur jeu en raison de la pandémie de coronavirus en cours. C’est une augmentation substantielle par rapport aux 33% des studios qui ont déclaré avoir retardé leurs jeux à cause du COVID-19, mais il convient de noter que l’enquête de 2020 aurait été menée au début de la pandémie lorsque les retombées n’étaient pas aussi visible.

49% des répondants à l’enquête GDC 2021 ont déclaré qu’ils n’avaient pas retardé leurs matchs, les 7% restants disant qu’ils ne travaillaient pas sur un jeu pour le moment.

Les développeurs sont cependant restés productifs en travaillant à domicile. 32 pour cent des répondants – la plus grande partie – ont dit que leur productivité et leur créativité étaient à peu près les mêmes en travaillant à distance, tandis que 24 pour cent ont dit que cela avait «quelque peu diminué». 20 pour cent ont déclaré qu’elle avait “quelque peu augmenté” du fait de la pandémie, tandis que 15 pour cent ont déclaré que leur créativité et leur productivité s’étaient “considérablement accrues”.

Plus de la moitié – 51 pour cent – des répondants à l’enquête ont déclaré que les travailleurs du jeu devraient se syndiquer, tandis que 14 pour cent ont dit qu’ils ne le devraient pas. 24 pour cent ont dit peut-être, tandis qu’un autre 10 pour cent n’est pas sûr. Ces deux derniers sont sûrement la même chose, mais peu importe.

Quant à savoir si les développeurs de jeux se syndiqueront, c’est une image bien plus sombre. 43 pour cent des répondants ont dit «peut-être», tandis que 23 pour cent ont dit non. 20 pour cent ont dit oui, et 14 pour cent ne le savaient pas.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72141/report-44-of-developers-have-delayed-game-due-to-coronavirus-pandemic/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));