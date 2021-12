Rapport : 49 % des cadres supérieurs pensent que COVID-19 a eu le plus grand impact sur leur entreprise

Écoutez les DSI, les CTO et d’autres cadres supérieurs et cadres supérieurs sur les stratégies de données et d’IA lors du Sommet sur l’avenir du travail du 12 janvier 2022. En savoir plus

Les résultats d’un récent rapport de West Monroe ont révélé que 49% des cadres supérieurs pensent que la pandémie de COVID-19 a eu le plus grand impact sur leurs entreprises – avec la grande démission et les pénuries de main-d’œuvre qui arrivent juste après – indiquant que d’autres problèmes en 2021 ont attiré moins d’attention de la part des dirigeants.

Cette dernière année a appris à tout le monde que le monde est toujours en constante évolution. La suite C a répondu à l’évolution du paysage commercial en s’attaquant à des problèmes inattendus il y a tout juste un an. La variante Delta et COVID-19 ont eu le plus grand impact sur les affaires en 2021 selon les dirigeants interrogés. Un autre 15 % ont estimé que l’effet de la pandémie sur les employés avait le plus grand impact sur leur organisation. Les répondants de la côte ouest ont le plus ressenti l’effet de la pandémie sur les employés (18 %), tandis que la région du Midwest était la moins déconcertée, avec seulement 9 % la citant comme ayant le plus grand impact sur les entreprises.

Crédit d’image: West Monroe

La Grande Démission, les pénuries et les pénuries représentaient 18% chacun. Le marché du travail étant toujours aussi chaud, les employés ont commencé à quitter massivement leur entreprise. Les cadres ont été obligés de faire preuve de créativité et de tester de nouvelles stratégies pour embaucher et retenir les meilleurs talents. L’augmentation des salaires, la flexibilité de l’emplacement et les talents occasionnels étaient les principales approches, selon les répondants. Sans surprise, les directeurs financiers étaient les dirigeants les plus préoccupés par les pénuries et les pénuries (24 %), suivis par 22 % des directeurs d’exploitation.

Tout cela signifiait moins de temps aux dirigeants pour se concentrer sur d’autres problèmes commerciaux urgents, notamment l’investissement dans la technologie (4 %), les cyberattaques (3 %), la disponibilité du vaccin (3 %) et les tendances/activisme ESG, ce qui n’était pas le cas. du tout une grande préoccupation pour la suite C par rapport à d’autres problèmes commerciaux au quatrième trimestre.

Le rapport est basé sur les résultats d’une enquête auprès de 150 cadres de niveau C d’entreprises générant au moins 250 millions de dollars de revenus annuels, collectés entre le 17 septembre et le 21 septembre 2021.

