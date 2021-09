Rapport : 60 % des applications supprimées de l’App Store n’avaient pas de politique de confidentialité

Le « Rapport sur les applications mobiles supprimées du premier semestre 2021 » de Pixalate montre que plus de 813 000 applications ont été supprimées au cours du premier semestre 2021 sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple, avec plus de 86 % de ces applications ciblant les enfants de 12 ans et moins.

Selon le rapport (via VentureBeat), qui a analysé plus de 5 millions d’applications mobiles sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store, ces applications avaient plus de 21 millions d’avis de consommateurs sur l’App Store avant d’être supprimées.

La suppression des applications peut être causée par divers facteurs, notamment une violation de la politique de la boutique d’applications ou le retrait du développeur. D’une préoccupation potentielle pour les annonceurs et les consommateurs, ces applications peuvent rester installées sur un appareil même après que l’application a été supprimée de l’App Store. Si une application a été supprimée en raison d’une violation de la politique de l’App Store, il existe un risque accru pour la confidentialité et la sécurité des consommateurs, ainsi que pour la sécurité de la marque pour les annonceurs.

Le rapport montre également que 89 % des applications supprimées de l’App Store ciblant les enfants de 12 ans et moins, 59 % n’avaient aucune politique de confidentialité détectée. Plus de 60 % des applications supprimées de la liste en Chine n’avaient pas non plus de politique de confidentialité détectée.

Le rapport sur les applications mobiles supprimées montre également que 83 % des applications supprimées au cours de la période n’avaient aucune adresse répertoriée (78 %) ou aucune adresse identifiable (5 %).

Pour le Google Play Store, cela devient un peu plus compliqué car 66% des applications supprimées avaient au moins une “autorisation dangereuse”. Par exemple, 27 % d’entre eux avaient accès aux coordonnées GPS et 19 % pouvaient accéder à la caméra.

Voici les 20 applications les plus populaires avant d’être retirées de l’App Store :

Vous pouvez lire le rapport complet ici, où vous pouvez trouver plus d’informations sur ces applications supprimées.

