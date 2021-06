Rapport : 90% des banques centrales explorent leur propre monnaie numérique

Environ 9 banques centrales sur 10 dans le monde développent leur propre monnaie numérique, selon une enquête de la Banque des règlements internationaux menée en janvier. Certaines des monnaies soutenues par la banque centrale pourraient être prêtes dans trois ans.

Les pièces ne seront pas en concurrence, mais compléteront leurs homologues plus traditionnelles même si leur structure ne s’écarte pas de la monnaie fiduciaire dans le pays respectif, a déclaré Meltem Demirors, directeur de la stratégie chez CoinShares, lors du . Global Markets Forum.

Le paiement numérique préféré ?

Les monnaies numériques de la banque centrale ou CBDC deviendront probablement la méthode de paiement numérique préférée selon Vytautas Zabulis, directeur général de H-Finance.

“Je vois cela comme un nettoyage de tous ceux qui ne sont pas vraiment nécessaires sur le marché”, a déclaré Zabulis.

Les pays dont les économies sont moins développées peuvent utiliser ces devises pour stocker et payer plus efficacement. Kevin Kelly, responsable de la stratégie macro globale chez Delphi Digital, prévoit que les CBDC faciliteront la transmission de la politique budgétaire, rendant les systèmes monétaires conventionnels plus optimaux et aidant les marchés des crypto-monnaies en rapprochant la finance décentralisée (DeFi) et le fiat.

La valeur potentielle des CBDC

Ce qui rend Bitcoin si précieux, c’est son offre limitée. À l’opposé, la Réserve fédérale continue d’imprimer et de dépenser de l’argent. Demirors a également déclaré à . :

Au cours des 18 derniers mois, la Fed a imprimé 40% de tous les dollars en circulation (ce qui signifie que vous avez une valeur soumise aux politiques monétaires et fiscales du gouvernement américain.

La Reserve Bank of Australia et d’autres banques centrales étudient le développement de formes de monnaie numérique tokenisée sur une plate-forme fonctionnant sur Ethereum.

Selon Todd Cipperman de Cipperman Compliance Services, le gouvernement américain pourrait très bien créer ses propres devises et rejeter toutes les autres. Everett Millman, analyste chez Gainesville Coins Inc., a déclaré à . que les crypto-monnaies traditionnelles et les CBDC peuvent coexister tant qu’il y a une interopérabilité entre l’infrastructure existante de la première et de la seconde.

