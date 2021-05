Rapport: Alexander Nübel veut 12 à 18 matchs au Bayern Munich la saison prochaine

Il ne fait aucun doute que Alexander Nübel du Bayern Munich est l’un des meilleurs jeunes gardiens de but au monde.

Avec de grands outils physiques et une grande conscience, Nübel semble être un bon candidat pour succéder à Manuel Neuer en Bavière. Le problème, semble-t-il, est que Neuer n’a montré aucun signe de ralentissement et que son protégé de 24 ans a besoin de plus de temps sur le terrain.

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg, Nübel veut 12 à 18 matchs la saison prochaine – un chiffre qui est probablement plus que Neuer ou le nouveau patron Julian Nagelsmann serait à l’aise avec:

La direction d’Alexander Nübel veut des garanties de 12 à 18 matchs la saison prochaine s’il restait au Bayern. Cependant, Neuer et Nagelsmann sont peu susceptibles d’accepter, donc un prêt reste le résultat le plus probable. Lille reste intéressé par Nübel [ Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/Iz2ou0fuLE – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 21 mai 2021

Plusieurs destinations de prêt ont déjà été mentionnées pour Nübel, l’AS Monaco étant la plus persistante du groupe.

Un déménagement pour Nübel serait probablement dans le meilleur intérêt de toutes les parties à ce stade. À moins de développements choquants, Neuer semble avoir encore quelques bonnes saisons, ce qui pourrait constituer un obstacle majeur aux aspirations de carrière immédiates de Nübel.