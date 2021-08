Rapport: Amazon a attribué un contrat secret de cloud computing de 10 milliards de dollars à la NSA, les fichiers de Microsoft protestent

in

Le PDG d’AWS, Andy Jassy, ​​prononce le discours d’ouverture de la conférence reInvent 2018. (Photo des services Web d’Amazon)

Amazon Web Services a reçu un contrat de cloud computing de 10 milliards de dollars de la National Security Agency, selon un rapport de Nextgov.

Nom de code « WildandStormy », le contrat ferait partie des tentatives de la NSA pour moderniser le stockage des données classifiées.

Microsoft conteste l’attribution d’une manière similaire à la manière dont Amazon a contesté le contrat JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) de 10 milliards de dollars. Nextgov a rapporté que Microsoft avait déposé une protestation auprès du Government Accountability Office en juillet “deux semaines après avoir été informé par la NSA qu’elle avait sélectionné AWS pour le contrat”.

The Hill a rapporté qu’un porte-parole de la NSA a confirmé qu’elle “avait récemment attribué un contrat pour des services de cloud computing pour soutenir l’Agence”, et qu’une autre entreprise soumissionnaire pour le contrat avait déposé une protestation.

Amazon a renvoyé toutes les questions concernant le contrat au service des affaires publiques de la NSA. Nous avons contacté la NSA et Microsoft pour des commentaires supplémentaires.

Amazon et Microsoft ont passé des années à se battre pour le contrat de services cloud JEDI de 10 milliards de dollars du ministère de la Défense, Microsoft remportant finalement l’offre. Le contrat a ensuite été annulé et morcelé par l’administration Biden.

AWS a remporté plusieurs contrats de la communauté du renseignement dans le passé, dont un contrat de 600 millions de dollars avec la Central Intelligence Agency en 2013.

MISE À JOUR : un porte-parole de Microsoft a confirmé la protestation du contrat. « Sur la base de la décision, nous déposons une protestation administrative via le Government Accountability Office. Nous exerçons nos droits légaux et le ferons avec prudence et responsabilité. »