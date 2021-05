Rapport: Amazon cherche peut-être à acheter le studio de cinéma et de télévision hollywoodien de longue date MGM

(Image MGM.com)

Le désir d’Amazon d’être un acteur encore plus important à Hollywood pourrait impliquer l’acquisition de MGM, selon un rapport exclusif de The Information lundi.

Le rapport cite une personne familière avec les discussions en cours entre le géant de la technologie et le studio de cinéma et de télévision historique, mais affirme que le statut de tout accord n’est pas clair.

Amazon s’est déjà imposé comme une force de divertissement importante avec du contenu qu’il crée et acquiert via Amazon Studios et qu’il diffuse via son service de streaming Prime Video. Metro Goldwyn Mayer apporterait avec elle une importante cinémathèque, qui comprend la franchise James Bond, ainsi que des émissions de télévision telles que «The Handmaid’s Tale» et «Fargo» et des émissions de téléréalité telles que «Shark Tank» et «Survivor». L’information a dit.

Le rapport évalue le coût d’un éventuel accord entre 7 et 10 milliards de dollars.

Forbes a rapporté plus tôt cette année qu’Amazon «donnait un coup de pied aux pneus» sur ce que le magazine appelait un accord pour le «studio de l’âge d’or fané».

The Information a noté que la nouvelle potentielle d’une acquisition pour le géant de la technologie survient quelques jours à peine après qu’il ait été annoncé que le dirigeant de longue date Jeff Blackburn revenait dans l’entreprise pour diriger une nouvelle organisation «Global Media & Entertainment» qui comprendra Prime Video et Amazon Studios , Musique, Podcasts / Wondery, Audible, Jeux et Twitch.

MGM et Amazon Web Services ont signé un accord de cloud computing en décembre pour déplacer le contenu et les efforts de distribution du studio vers le cloud et pour aider le studio à développer de «nouveaux modèles commerciaux» et de «nouvelles opportunités de revenus», a précédemment rapporté The Hollywood Reporter.