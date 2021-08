Rapport: Amazon est notamment à blâmer car les parents cessent de nommer les enfants Alexa

in

Un haut-parleur intelligent Echo compatible Alexa. (Photo Amazon)

« Alexa, ARRÊTE ! » Combien de fois avez-vous crié cela après avoir réveillé par inadvertance un appareil Amazon à commande vocale ? Imaginez maintenant être le parent d’un humain nommé Alexa qui essaie de coexister avec vos haut-parleurs intelligents.

Cette réalité désordonnée de 2021 – et des problèmes plus graves avec le nom – ont apparemment conduit à une baisse du nombre de bébés nommés Alexa, sept ans après qu’Amazon ait choisi le nom de son nouveau-né d’intelligence artificielle.

L’Atlantique a un nouveau rapport intéressant cette semaine sur la façon dont “Amazon a tué le nom Alexa”.

La montée en popularité de l’Echo d’Amazon et d’autres appareils à commande vocale coïncide avec une forte baisse du nombre de bébés américains nommés Alexa, car le nom est devenu plutôt omniprésent. Alexa rejoint d’autres noms qui sont tombés en désuétude après le changement de leur association, comme Hillary, après qu’Hillary Clinton est devenue la première dame.

Et bien que le partage d’un nom de produit ne soit pas toujours un problème, The Atlantic souligne en quoi Alexa diffère parce que “Amazon l’a transformé en un nom pour une voix féminine qui fait vos enchères”. Les plus jeunes seraient taquinés à l’école avec une avalanche de commandes.

« Beaucoup de parents [of Alexas] changent le nom de leurs enfants ou utilisent leur deuxième prénom parce que cela conduit à un harcèlement horrible », a déclaré au magazine Laura Wattenberg, fondatrice du site Web sur les tendances en matière de nommage Namerology.