Walmart investit dans la technologie des centres de distribution pour optimiser les produits d’emballage, économiser de l’espace en magasin et, potentiellement, faire face à certaines dépenses de main-d’œuvre et incertitudes à long terme, alors qu’il adapte sa chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 en cours. Le détaillant a déclaré qu’il s’associe à la société […] More