Rapport: Amazon offre 2 millions de dollars en espèces et des prix à la loterie pour les travailleurs de première ligne vaccinés

Un centre de distribution Amazon à Dupont, Washington (Photo de fichier .)

Dans le but d’inciter davantage de travailleurs de première ligne à se faire vacciner contre le COVID-19, Amazon propose une loterie en espèces et en prix d’une valeur de près de 2 millions de dollars, a rapporté Bloomberg lundi.

Le concours, appelé Max Your Vax, offrira un total de 18 prix, dont deux prix en espèces de 500 000 $, six prix de 100 000 $, cinq nouveaux véhicules et cinq forfaits vacances. Bloomberg a déclaré avoir examiné les détails la semaine dernière le même jour où Amazon a annoncé qu’il exigerait à nouveau des employés d’entrepôt qu’ils portent des masques alors que la variante COVID Delta augmentait à travers les États-Unis.

Amazon n’a pas exigé de vaccins pour ses 1,3 million de personnes dans le monde. L’entreprise a déclaré que l’exigence de masque dans les installations de distribution s’applique à tous les travailleurs, quel que soit leur statut vaccinal. Mais d’autres géants de la technologie, dont Microsoft, Google et Facebook, exigent des vaccins pour ceux qui retournent travailler dans les bureaux.

Amazon a repoussé sa date prévue pour le retour des employés de bureau au 3 janvier 2022, après avoir précédemment espéré que les employés des entreprises et de la technologie reviennent la semaine du 7 septembre.

Bloomberg a déclaré que la loterie est ouverte à ses travailleurs de première ligne, y compris les travailleurs horaires des épiceries Whole Foods Market et Amazon Fresh et ceux des centres de données Amazon Web Services.

“Nous sommes fermement convaincus que le meilleur moyen de protéger nos employés de première ligne et nos communautés contre le COVIDS-19 est la vaccination”, a déclaré le porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, dans un communiqué fourni à .. « Et nous sommes fiers d’avoir organisé plus de 1 100 événements de vaccination sur place pour aider à rendre la vaccination aussi facile que possible pour nos employés et les membres de leur foyer. »

En mai, Amazon a annoncé qu’il prévoyait d’embaucher 75 000 travailleurs supplémentaires pour ses opérations d’entrepôt et de logistique aux États-Unis et au Canada, alors que la croissance continuait à un rythme effréné au milieu de la pandémie. Bon nombre des nouvelles recrues obtiendraient une «prime d’inscription» pouvant aller jusqu’à 1 000 $, et ceux qui arrivent au travail déjà vaccinés recevront un avantage supplémentaire de 100 $, a déclaré la société à l’époque.

L’État de Washington a également distribué de l’argent et des prix dans le cadre d’une loterie qu’il a annoncée en juin dans le but d’augmenter le niveau de vaccination de l’État. En plus de gros prix en espèces, des systèmes de jeu et des haut-parleurs intelligents étaient également proposés, dont 300 Xbox et GamePass de Microsoft ; 100 points d’écho d’Amazon ; 25 nids Google ; et un nombre non divulgué de consoles de jeux Nintendo Switch.