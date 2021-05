Rapport annuel de la RBI: la qualité des actifs des banques doit être étroitement surveillée, prévient RBI

La RBI a également déclaré que la renonciation aux intérêts composés sur tous les comptes de prêt qui ont opté pour un moratoire en mars-août 2020 pourrait également mettre à rude épreuve la santé financière des banques.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a déclaré jeudi que la qualité des actifs des banques nécessiterait une surveillance étroite ainsi que leur préparation à un provisionnement plus élevé au cours des prochains trimestres.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la RBI avait précédemment déclaré que le ratio des créances douteuses des banques pourrait atteindre 13,5% dans le scénario de crise de référence d’ici septembre 2021. Le régulateur a mis en garde les banques car les prêteurs devront montrer une image fidèle des créances douteuses. après que la Cour suprême a levé le sursis provisoire sur la classification des actifs non performants (NPA) en mars 2021. RBI a également déclaré que la renonciation aux intérêts composés sur tous les comptes de prêt ayant opté pour un moratoire en mars-août 2020 pourrait également mettre à mal la santé financière des banques .

L’année dernière, la RBI avait annoncé un moratoire de six mois pour tous les emprunteurs à terme à la suite de l’impact de Covid sur les emprunteurs. La Cour suprême avait ordonné aux prêteurs de renoncer aux intérêts composés des emprunteurs pendant la période du moratoire. Le régulateur est d’avis que les banques sont mieux positionnées qu’auparavant pour gérer le stress dans leurs bilans grâce à des coussins de fonds propres plus élevés, une amélioration des recouvrements et un retour à la rentabilité. «Les tests de résistance indiquent que les banques indiennes disposent de fonds propres suffisants au niveau agrégé, même dans un scénario de crise sévère. Les tests de résistance prudentiels à l’échelle de la banque et à l’échelle du système fournissent des indices pour une identification prospective des zones vulnérables », a déclaré RBI dans son rapport annuel 2020-21 publié jeudi.

Le rapport, cependant, a souligné que le ratio NPA brut des banques a diminué à 6,8% en décembre 2020, contre 8,2% en mars 2020. Un provisionnement prudent par les banques, même au-delà des prescriptions réglementaires pour les comptes bénéficiant d’un moratoire et en cours de restructuration, a entraîné une amélioration de le ratio de couverture des provisions (PCR) des banques. Le taux de couverture des provisions s’est amélioré à 75,5% à fin décembre 2020 contre 66,6% en mars 2020. Ajusté des amortissements, le RAP était de 88%, contre 81,3% en mars 2020.

Le ratio fonds propres / actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) des banques est passé à 15,9% fin décembre 2020 contre 14,8% fin mars 2020. Le ratio d’adéquation des fonds propres des banques a été favorisé par la levée de fonds du marché par les secteurs public et privé banques et rétention des bénéfices.

Le rapport indique également que le ratio NPA brut pour les institutions financières non bancaires (NBFC) s’est amélioré à 5,7% en décembre 2020 contre 6,8% en mars 2020. De même, le ratio d’adéquation des fonds propres des NBFC s’est légèrement amélioré pour passer de 23,7% à 24,8% en décembre 2020. au cours de la même période l’année dernière.

