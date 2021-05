Rapport annuel de la RBI: le nombre de fraudes dans les banques privées a augmenté de 21% en FY21

Dans l’ensemble, le nombre de fraudes dans le système bancaire a baissé de 15% en glissement annuel en nombre et de 25% en glissement annuel en valeur au cours de l’exercice 21.

Alors même que le nombre de cas de fraude a diminué dans le système bancaire en 2020-2021 (FY21), les cas de fraude ont augmenté dans les banques privées, a déclaré RBI dans son rapport annuel jeudi. Alors que les banques privées ont signalé une augmentation de 21% en glissement annuel (en glissement annuel) du nombre de fraudes au cours de l’exercice 21, les banques du secteur public (PSB) ont signalé une baisse de 34% en glissement annuel au cours de la même période. En valeur, les banques privées ont signalé une hausse de 35% en glissement annuel des fraudes au cours de l’exercice 21, et les PSB ont signalé une baisse de 45% en glissement annuel sur la même période. Dans l’ensemble, le nombre de fraudes dans le système bancaire a baissé de 15% en glissement annuel en nombre et de 25% en glissement annuel en valeur au cours de l’exercice 21.

Si un compte est déclaré comme fraude, les banques doivent mettre de côté 100% de l’encours des prêts à titre de provisions, en une seule fois ou réparties sur quatre trimestres, conformément aux normes de la RBI. Selon les données partagées par la banque centrale, 59,2% de la valeur totale des fraudes ont été signalées par les banques du secteur public, suivies par les banques du secteur privé à 33,5% en 2020-2021. L’année dernière, 80% de la valeur totale des fraudes ont été signalées par les banques du secteur public et 18,4% par les banques du secteur privé.

Selon le rapport annuel de RBI, le délai moyen entre la date de survenue des fraudes et la date de détection était de 23 mois pour les fraudes signalées en 2020-2021. Cependant, en ce qui concerne les grosses fraudes de Rs 100 crore et plus, le décalage moyen était de 57 mois pour la même période. “En termes de zone d’opérations, les fraudes se sont produites principalement dans le portefeuille de prêts (catégorie des avances), à la fois en termes de nombre et de valeur”, a déclaré RBI.

Parmi les éléments clés qui figurent en tête de l’ordre du jour de la RBI au cours de l’exercice 22, la banque centrale vise à améliorer le système de gestion des risques de fraude, y compris l’amélioration de l’efficacité du cadre des signaux d’alerte précoce (SAP). Le régulateur souhaite également renforcer la gouvernance et le système de réponse à la fraude. Cela comprend l’augmentation de l’analyse des données pour le suivi des transactions, l’introduction d’une unité dédiée aux informations de marché (MI) pour les fraudes et la mise en œuvre d’un numéro automatisé unique généré par le système pour chaque fraude.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.