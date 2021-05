Rapport annuel de la RBI: le pire semble être passé pour la croissance des prêts

Selon le rapport annuel de RBI, le ratio crédit-dépôts des banques s’est modéré à 72,4% en 2020-2021 contre 76,4% il y a un an, reflétant en grande partie les conditions de demande de crédit modérées dans l’économie.

Après avoir atteint un creux de trois ans de 5,1% au premier semestre de l’exercice 21, la croissance du crédit s’est accélérée à partir de novembre 2020, alors que l’économie commençait à s’ouvrir après des verrouillages déclenchés par une pandémie. Dans son rapport annuel pour les neuf mois terminés en mars 2021, la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a déclaré que le pire était passé pour la croissance du crédit.

La dynamique positive des prélèvements de crédit depuis novembre 2020 reflète la reprise de l’activité économique, qui a également été soutenue par la réduction cumulative du taux directeur des pensions. La croissance des prêts des banques a été impactée au cours du premier semestre de l’exercice 2021 (H1FY21) et est restée au plus bas sur trois ans de 5,1% jusqu’en octobre 2020, mais elle s’est améliorée à 5,6% sur une base annuelle (en glissement annuel) jusqu’à Mars 2021.

“Une reprise graduelle de l’activité économique au cours du second semestre 2020-2021 a tiré vers le haut la croissance du crédit”, a déclaré jeudi la RBI. À l’avenir, des conditions de liquidité et des taux d’intérêt accommodants, plusieurs mesures de renforcement de la croissance annoncées par le gouvernement et le lancement de la campagne de vaccination de masse devraient alimenter la reprise qui, à son tour, devrait avoir une incidence favorable sur la demande et l’offre de crédit, dit le rapport.

Parmi les groupes bancaires, les banques du secteur public ont enregistré une croissance du crédit non alimentaire de 3,1% en mars 2021, contre 3,4% il y a un an. Cependant, le crédit accordé par les banques du secteur privé a augmenté de 9,6%, contre 13,9% il y a un an.

Conformément à l’avis de RBI, de nombreux prêteurs s’attendent à une meilleure croissance du crédit au cours de l’exercice en cours (FY22) grâce aux prévisions de reprise économique. Par exemple, la State Bank of India (SBI) espère augmenter son portefeuille de prêts de 10% au cours de l’exercice 22, malgré une croissance du crédit inférieure à 5% au cours de l’exercice 21. Après avoir déclaré les résultats du trimestre de mars, le président Dinesh Kumar Khara a déclaré: «La banque pourrait enregistrer une croissance du crédit d’environ 10% au cours de l’exercice 22, car la croissance du crédit de la banque est normalement supérieure de 1% au PIB de l’Inde.»

Selon le rapport annuel de RBI, le ratio crédit-dépôts des banques s’est modéré à 72,4% en 2020-2021 contre 76,4% il y a un an, reflétant en grande partie les conditions de demande de crédit modérées dans l’économie.

Au cours de l’exercice 21, le ralentissement de la croissance du crédit des banques a été généralisé dans tous les principaux secteurs, à l’exception de l’agriculture. Selon les données sur le déploiement sectoriel du crédit bancaire, la croissance des prêts à l’agriculture et aux activités connexes s’est accélérée à 12,3% en mars 2021, contre 4,2% il y a un an. Le crédit à l’industrie a légèrement ralenti pour s’établir à 0,4%, contre 0,7% il y a un an.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.