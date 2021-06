Rapport annuel de RIL : faits saillants de Jio, de la vente au détail et d’autres segments de Reliance Industries

Avec l’accès croissant à Internet en Inde, Jio a déclaré qu’il transportait plus de 5 exaoctets de trafic de données par mois. (Photo : REUTERS)

Au cours de l’exercice 2020-2021, frappé par la pandémie, Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambai s’est taillé une niche. RIL a réussi à lever Rs 1,52 crore lakh pour sa filiale Jio Platforms, un autre Rs 47 275 crore pour Reliance Retail et Rs 53 124 via le plus gros problème de droits vu en Inde. Mais ce ne sont pas seulement ces chiffres de collecte de fonds qui ont permis au conglomérat pétrole-télécom de se démarquer des autres. Chaque filiale individuelle de RIL, allant de Jio à la vente au détail en passant par le pétrole et le gaz, s’est démarquée par elle-même. Voici quelques chiffres intéressants et faits saillants du rapport annuel de Reliance Industries.

Vendre au détail

Le segment de vente au détail de Reliance Industries est la société de vente au détail la plus importante, la plus dynamique et la plus rentable en Inde. Reliance Retail propose à ses clients des produits électroniques grand public, de la mode et du style de vie, des produits d’épicerie et des produits pharmaceutiques, entre autres.

-Reliance a déclaré que son activité de vente au détail avait servi plus de 1 000 000 clients chaque heure au cours de l’exercice précédent.

– En termes de portée, la société a déclaré qu’elle comptait 156 millions de clients fidèles enregistrés dans plus de 7 000 villes.

-Le segment de vente au détail de RIL compte maintenant 12 711 magasins de détail, s’étendant sur 33,8 millions de pieds carrés d’espace, employant plus de 2 lakh personnes.

-Pour soutenir les magasins de détail, RIL gère également 263 entrepôts et centres de distribution et déplace environ 1,4 million de km par jour.

-Reliance Retail a vendu au cours de l’exercice plus de 1 100 ordinateurs portables par jour et plus de 1 600 téléviseurs haut de gamme.

-L’unité d’épicerie a vendu plus de 1 800 tonnes de fruits, légumes et aliments de base chaque jour.

Services numériques

La branche de services numériques à croissance rapide de Reliance Industries a continué de se multiplier au cours de l’année précédente. Jio a été au cœur des plans de services numériques de RIL et la plate-forme a continué d’impressionner.

-Jio compte désormais 426,2 millions d’abonnés, contre 306,7 millions d’abonnés il y a deux ans.

-Avec l’accès croissant à Internet en Inde, Jio a déclaré qu’il transportait plus de 5 exaoctets de trafic de données par mois.

-Au cours de l’exercice précédent, le trafic de données de Jio a augmenté de 29% pour atteindre 62,5 milliards de Go.

-Par utilisateur, Jio a enregistré 13,3 Go de consommation de données par mois et 823 minutes de VoLTE par utilisateur et par mois.

-JioFiber prend rapidement de l’ampleur avec plus de 2,5 millions de foyers connectés jusqu’en mars 2021.

-Épicerie en ligne, JioMart dessert maintenant 200 villes et villages en Inde.

-Jio a également intensifié ses efforts pour déployer la 5G lorsque cela est autorisé.

Médias et divertissement

Les investissements dans les médias de Reliance Industries vont des chaînes de divertissement aux sites Web en passant par les chaînes d’information et les plateformes de divertissement.

-Le segment contrôle 12,64 % de part d’audience TV.

-La portée numérique est passée à 196,65 millions de visiteurs.

Du pétrole aux produits chimiques

Le segment pétrole vers produits chimiques de RIL a connu des changements importants au cours de l’exercice précédent avec une restructuration du segment. RIL a déclaré que la restructuration vise à faciliter une prise de décision plus rapide tout en poursuivant des opportunités ciblées tout au long de la chaîne de valeur O2C. L’entité Reliance O2C comprend des usines de raffinage et de pétrochimie et des actifs de fabrication.

-Au cours de l’année, un débit total de 71,9 MMT a été atteint.

-Le segment compte 1 419 points de vente de Reliance BP Mobility Limited, avec des plans pour augmenter le chiffre à 5 500.

Exploration et production de pétrole et de gaz

Les actifs pétroliers et gaziers de RIL comprennent le bloc KG D6, où les projets, R Cluster en décembre 2020 et Satellite Cluster en avril 2021, ont commencé la production, tandis que le projet MJ est en phase de développement. Il comprend également 2 blocs de Coal Bed Methane (CBM) et le bloc KG UDW1, qui est dans la zone contiguë au bloc KG D6.

– Sur la production totale, la part de RIL dans le segment s’élevait à 126,6 BCFe.

-RIL a mené le deuxième tour d’enchères électroniques pour la vente de gaz KG D6, vendant 7,5 MMSCMD de gaz aux acheteurs pour une durée de 3 à 5 ans.

