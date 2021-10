Dans sa dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple avait envisagé de lancer un « service de jeu en nuage » aux côtés d’Apple Arcade, mais a abandonné ces plans pour le moment.

L’un des lecteurs de Gurman lui a demandé si Apple prévoyait un service de jeu basé sur le cloud basé sur Apple Arcade. nuage. »

Ensuite, il donne un peu de contexte concernant d’autres entreprises qui se concentrent sur cette nouvelle expérience de type « Netflix pour les jeux »:

« Microsoft Corp., Nvidia Corp., Google et d’autres ont lancé des services de jeux qui fonctionnent à partir du cloud. Cela permet la prise en charge d’une plus large gamme de jeux et crée une expérience de type «Netflix pour les jeux». Curieusement, Apple n’autorise pas ces rivaux à rejoindre Apple Arcade sur l’App Store. La société affirme que ce n’est pas parce qu’ils sont concurrents, mais simplement parce qu’elle n’autorise pas les services de jeux en nuage à volonté sur ses appareils.“