Rapport : Apple augmente la production de nouveaux MacBooks et AirPods pour le second semestre 2021

Nous entendons des rumeurs sur les nouveaux MacBook et AirPod depuis un certain temps maintenant, et de plus en plus de sources ont souligné que ces produits seront annoncés plus tard cette année. Selon un rapport du site taïwanais Economic Daily News, la société lancera en effet de nouveaux MacBook et AirPod au second semestre 2021.

Le rapport ne mentionne rien de spécifique sur ces produits, tels que leurs spécifications ou leurs fonctionnalités, mais il indique qu’Apple pousse sa chaîne d’approvisionnement à augmenter la production de nouveaux MacBooks et AirPods dans les mois à venir.

Selon les sources du rapport, Apple s’attend à vendre 23 millions d’unités de MacBooks d’ici la fin de l’année, ce qui représente une croissance de 15 % par rapport à 2020. Une partie de cette croissance est probablement liée aux MacBook Air et MacBook Pro M1 qui étaient introduit en novembre de l’année dernière.

Des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur un MacBook Pro repensé avec une nouvelle puce Apple Silicon. En plus du processeur ARM, ce nouveau MacBook aurait un port HDMI et un lecteur de carte SD, ainsi qu’un connecteur MagSafe. Cela devrait également contribuer à une croissance des ventes de MacBooks en 2021, car de nombreux utilisateurs attendaient cette mise à niveau.

En ce qui concerne les AirPods, des rumeurs font état de la sortie d’AirPods de troisième génération avec un design similaire aux AirPods Pro, mais sans suppression active du bruit. On pensait qu’Apple sortirait les AirPods 3 en mai de cette année, mais cela ne s’est jamais produit.

Alors qu’Economic Daily News a un bilan mitigé en matière de fuites, des sources fiables comme Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo ont également déclaré que de nouveaux MacBook et AirPod arriveraient plus tard cette année. Apple a divisé ses annonces de produits entre septembre, octobre et novembre de l’année dernière, de sorte que la société pourrait planifier quelque chose de similaire pour 2021.

