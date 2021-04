Rapport: Apple en pourparlers avec SK Telecom pour distribuer du contenu Apple TV + en Corée

Apple TV + n’est pas encore disponible pour les clients Apple sud-coréens, mais la société se prépare à se lancer dans la région plus tard cette année. Selon un nouveau rapport de Money Today Network, Apple est en pourparlers avec SK Telecom pour booster la distribution de son contenu.

Aux États-Unis, nous avons vu des accords sur le contenu des opérateurs comme le regroupement de Disney + avec des plans Verizon. En Corée du Sud, il est courant que les clients consomment du contenu vidéo directement via leurs opérateurs.

Bien que la nature exacte du partenariat ne soit pas claire dans ce rapport en langue étrangère, il semble qu’Apple et SK Telecom sont sur le point de signer un accord qui signifierait que le contenu original d’Apple serait disponible via le service de SK Telecom.

Il serait probablement toujours disponible via l’application TV d’Apple, mais le service vidéo de SK Telecom servirait de moyen alternatif de le visionner – franchement, celui qui a déjà une plus grande base d’utilisateurs de globes oculaires potentiels.

Nous n’avons pas vu Apple faire grand-chose en matière de distribution interservices pour son contenu original jusqu’à présent, car Apple souhaite évidemment garder son contenu aussi exclusif que possible pour encourager les abonnements TV +. Cependant, ce ne serait pas une décision totalement sans précédent. Par exemple, Apple s’est associé à American Airlines pour offrir le visionnement gratuit des originaux TV + aux dépliants.

La société n’a pas encore confirmé qu’Apple TV + se développera sur le marché coréen, mais cela semble susceptible de se produire bientôt alors qu’Apple préparera ses premiers drames en coréen, qui devraient sortir plus tard cette année: « Pachinko » et « Dr. Cerveau’. Apple TV + est actuellement disponible dans plus de 100 pays.

