Dans un rapport publié aujourd’hui par le New York Post, Apple serait en « pourparlers sérieux » dans le cadre des négociations pour les droits de diffusion de la Major League Baseball. Apple a été répandu pour explorer les droits sportifs pendant un certain temps.

Vraisemblablement, Apple regrouperait le streaming sportif dans le cadre d’Apple TV+, ou d’une sorte de niveau complémentaire. Le Post dit que si un accord est conclu, Apple commencerait à diffuser des matchs de la MLB à partir de la saison prochaine.

Les détails exacts de l’accord n’ont pas été divulgués. Cependant, le forfait sportif qui serait sur la table est celui des jeux nationaux en semaine, qui appartenaient à ESPN jusqu’à récemment.

Apple aurait été en pourparlers avec divers groupes sportifs depuis un certain temps, y compris des discussions avec la conférence Pac-12 précédemment rapportée par le Wall Street Journal.

Au cours des deux dernières années, Apple a considérablement accéléré ses investissements dans les services de contenu, notamment grâce aux milliards de dollars dépensés pour produire des films et des émissions de télévision Apple Original pour son service de streaming Apple TV+.

Les sports en direct deviennent de plus en plus importants dans les guerres du streaming, et il est logique qu’Apple – riche en argent – veuille y participer. Du côté des logiciels, . a également récemment trouvé des références de code indiquant qu’Apple investit dans des fonctionnalités liées au sport pour ses systèmes d’exploitation.

