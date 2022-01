Rapport: Apple est encore à plusieurs années d’ajouter de nouveaux capteurs de santé majeurs à Apple Watch

Si la série 7 d’Apple montre déçu beaucoup pour son manque de nouveaux capteurs, ne vous attendez pas les choses à améliorer à tout moment bientôt. Un nouveau rapport indique que Apple est encore plusieurs années loin d’apporter des capteurs nouveaux grands de santé à l’Apple Watch.

Dans la dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg explique quels capteurs Apple développe pour l’Apple Watch et quand nous les verrons atterrir dans le produit réel. Sa réponse, malheureusement, n’est pas très bonne pour ceux qui attendent une nouvelle smartwatch.

Gurman dit qu’il y a trois grandes nouvelles fonctionnalités en préparation : la surveillance de la glycémie/glycémie, la capacité de prendre la tension artérielle et la détermination de la température corporelle. Tous ces capteurs ont été selon la rumeur pendant un certain temps, et nous les avons largement couvert, ici, à ..

Bloomberg de n’est pas convaincu que ces fonctionnalités lanceront bientôt sur en tout temps une nouvelle pomme Watch:

Ne vous attendez pas un de ces bientôt, cependant. La température du corps était sur la feuille de route de cette année, mais le bavardage à ce sujet a ralenti récemment. La pression artérielle est au moins deux à trois ans, tandis que je ne serais pas surpris si la surveillance du glucose ne pas atterrir plus tard dans la seconde moitié de la décennie

Dans cet esprit, la seule nouvelle fonctionnalité de santé que nous puissions attendre de l’Apple Watch Series 8 pourrait être la capacité de détecter les schémas de sommeil avancés et l’apnée du sommeil, comme l’a rapporté l’année dernière le Wall Street Journal.

Non seulement la prochaine Apple Watch semble beaucoup moins excitante, mais Apple devra peut-être réévaluer sa stratégie d’un an d’une nouvelle montre intelligente tous les 12 mois, car la technologie ne suit pas sa stratégie marketing.

Bien sûr, nous sommes à au moins neuf mois du dévoilement d’une nouvelle Apple Watch par Apple, et des rumeurs suggèrent que la société présentera trois nouveaux modèles cette année, avec une version SE mise à jour, un modèle robuste pour le sport, ainsi que la prochaine série. 8.

Pensez-vous qu’Apple peut encore mettre à jour l’Apple Watch chaque année sans apporter de nouveaux capteurs ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

