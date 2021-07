Rapport: Apple explore l’acquisition potentielle du studio de cinéma indépendant A24 pour 3 milliards de dollars

Un nouveau rapport de Variety détaille que le studio de cinéma et de télévision indépendant A24 a exploré une vente potentielle, et Apple fait partie des sociétés qui ont manifesté leur intérêt. A24 aurait un prix d’acquisition compris entre 2,5 et 3 milliards de dollars.

Apple et A24 ont travaillé ensemble sur une variété de projets différents depuis la création d’Apple TV+, y compris des films tels que On the Rocks et Boys State. Les deux travaillent actuellement ensemble sous la forme d’un accord pluriannuel conclu pour la première fois en 2018.

Le rapport d’aujourd’hui de Variety indique qu’Apple et A24 ont récemment discuté d’une acquisition potentielle. Comme A24 a récemment commencé à explorer une vente potentielle, Apple fait partie des personnes intéressées :

Les scénarios possibles pour un accord incluent une fusion avec des acteurs autonomes ou une absorption pure et simple par un géant de la technologie. Les pneus de l’A24 ont été lancés par Apple, avec qui il a signé un contrat pluriannuel de films en 2018 qui a donné des titres comme “On the Rocks” de Sofia Coppola. Bien que certaines sources aient déclaré que les pourparlers sur l’acquisition d’Apple se sont déroulés plus près de l’annonce de la liste, deux autres initiés ont déclaré que les pourparlers étaient beaucoup plus récents.

Le rapport précise que si A24 a également conclu un accord avec Showtime, son accord avec Amazon a récemment pris fin. Cela « pourrait être attrayant pour les entreprises technologiques à la recherche d’exclusivité pour les abonnés », explique le rapport.

Reste à voir si la relation entre Apple et A24 évolue ou non au-delà de l’accord cinématographique actuel. Apple aurait exploré une variété d’acquisitions de médias possibles au fil des ans, y compris MGM, qui a finalement été acquise par Amazon, Time Warner, finalement acquis par AT&T, et d’autres.

