Rapport : Apple lancera la production de masse de l’iPhone 13 en Inde d’ici février

Un nouveau rapport de l’Economic Daily News indique qu’Apple commencera la production en série de l’iPhone 13 en Inde d’ici février 2022.

Ce n’est pas le premier rapport qui montre comment Apple essaie de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine en tant que plaque tournante de la fabrication. Un rapport de 2019 suggérait que la société de Cupertino visait à déplacer jusqu’à 15 % à 30 % de sa production hors du pays.

Maintenant, EDN dit que selon les médias indiens, Apple a commencé la production d’essai de l’iPhone 13 dans le cadre du plan du groupe Hon Hai à Chennai et devrait produire l’iPhone 13 en Inde d’ici février pour ses marchés nationaux et étrangers.

Avec l’amélioration de l’offre de semi-conducteurs, Apple envisage d’étendre la zone de production de l’iPhone 13. Des dirigeants de l’industrie ont révélé que l’usine de Hon Hai à Chennai, en Inde, avait déjà produit le téléphone à l’essai. (…) Les dirigeants de l’industrie ont souligné que l’iPhone 13 produit en Inde aidera Apple à améliorer son offre sur le marché mondial, car 20 à 30 % de l’iPhone 13 produit en Inde seront probablement exportés.

Selon le rapport, Apple ne produira l’iPhone 13 et les versions mini qu’en Inde, car ils sont plus populaires que les versions Pro. Cependant, les iPhone 11 et 12 sont les téléphones Apple les plus vendus en Inde. Ces deux gammes d’iPhone sont déjà produites par Hon Hai tandis que l’iPhone SE de deuxième génération est produit par l’usine de Bangalore de Wistron.

Ni Apple ni Hon Hai n’ont commenté le nouveau rapport Economic Daily News.

Comme d’habitude, les derniers téléphones phares d’Apple se portent bien partout dans le monde, mais un rapport publié en octobre suggérait que la société réduisait la production de l’iPhone 13 de 10 millions d’unités, en raison de la pénurie continue de puces.

Pour savoir comment l’iPhone s’est vendu pendant le trimestre des fêtes, nous devrons attendre le prochain appel de résultats d’Apple, qui devrait avoir lieu au début de 2022.

