Rapport: Apple lancera l’année prochaine l’iPad Air OLED 10,86 pouces et l’iPad Pro OLED en 2023

L’Elec est la dernière publication à affirmer qu’Apple prépare des modèles d’iPad avec des écrans LED organiques (OLED) dès l’année prochaine. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a évoqué l’idée pour la première fois en mars.

L’Elec affirme qu’Apple lancera un iPad OLED avec un écran de 10,86 pouces en 2022, très probablement sous le nom d’iPad Air, car l’iPad Air actuel dispose déjà de la même taille d’écran. La société préparerait également des iPad OLED 11 pouces et 12,9 pouces pour 2023, qui seraient le plus naturellement des modèles iPad Pro.

Le rapport affirme qu’Apple utiliserait des OLED rigides pour l’iPad Air, tandis que les futurs modèles d’iPad Pro profiteraient de structures OLED flexibles.

L’OLED flexible permet des cadres d’écran encore plus fins car les composants d’affichage peuvent être incurvés à l’intérieur. Apple utilise cette technique dans l’iPhone depuis 2017, avec l’introduction de l’iPhone X.

Le passage à l’OLED est intéressant et quelque peu contre-intuitif, étant donné qu’Apple vient tout juste de sortir un iPad Pro avec la technologie d’affichage mini-LED. Cependant, OLED est supérieur aux mini-LED dans le fait que chaque pixel est éclairé individuellement. mini-LED repose sur de plus grandes régions de zones de gradation qui peuvent provoquer des effets de halo de rétroéclairage pour certains types de contenu. Cela étant dit, l’inconvénient de l’OLED est qu’il a de mauvaises performances hors angle et qu’il est sujet au burn-in. Les panneaux mini-LED peuvent généralement atteindre une luminosité maximale plus élevée que les OLED.

Il est quelque peu inhabituel pour Apple de lancer un nouveau matériel, dans ce cas l’iPad Pro 2021, avec une technologie d’écran considérablement nouvelle pour changer radicalement la donne dans les deux ans. Cependant, tant de publications sur la chaîne d’approvisionnement signalent que cela est sur la feuille de route, cela va apparemment se produire.

Pour compliquer davantage les choses, Bloomberg a annoncé qu’Apple réviserait radicalement le châssis externe de l’iPad Pro l’année prochaine. La conception de l’iPad Pro remplacerait l’aluminium par du verre comme matériau de la coque arrière, permettant pour la première fois une charge sans fil inductive.

