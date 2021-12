Rapport : Apple lancera un iMac Pro 27 pouces avec écran miniLED au printemps 2022

Les rumeurs sur le nouvel iMac Pro 27 pouces continuent de faire leur chemin alors qu’un nouveau rapport de Display Supply Chain Consultants donne quelques informations sur un prochain Mac destiné à remplacer le modèle Intel 27 pouces actuel.

Selon ce rapport, Apple devrait lancer un iMac Pro 27 pouces avec écran miniLED et technologie ProMotion au printemps 2022 – la même période où la société devrait enfin publier la fonction de contrôle universel.

DSCC n’est pas la première entreprise à deviner la taille ou la technologie disponible sur cet écran supposé de l’iMac Pro, bien que ce soit presque une confirmation, car ses analystes ont généralement des informations privilégiées sur les fabricants d’écrans.

Si cet iMac Pro dispose d’un écran miniLED, ce sera le troisième produit Apple à utiliser cette technologie, après le M1 iPad Pro et les nouveaux M1 Pro et M1 Max MacBook Pro.

La semaine dernière, dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple était en train de lancer pour 2022 un « iMac haut de gamme remanié avec Apple Silicon ». Auparavant, Gurman avait signalé que la société avait dû reporter cet iMac car elle devait se concentrer sur la sortie de l’iMac M1 24 pouces.

Pour l’instant, le leaker Dylandkt était celui qui donnait beaucoup d’informations sur ce prochain iMac Pro. Dylan pense que ce nouveau Mac aura une configuration de modèle de base de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, tout comme le nouveau MacBook Pro. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre les puces M1 Pro et M1 Max.

Le leaker a également déclaré qu’il y a « peut être une configuration supplémentaire, mais pour le moment, je ne peux pas le dire avec certitude. » Cet iMac Pro serait également doté d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et de ports USB-C. Tout comme l’iMac 24 pouces, celui-ci devrait comporter Ethernet sur la norme de brique de charge. Dylan a également déclaré que Face ID avait été testé pour ce Mac, bien que cela ne soit pas confirmé.

Le rapport de DSCC nous donne également une information importante sur le prochain casque AR d’Apple :

Beaucoup de rumeurs à ce sujet, mais les estimations de volume semblent faibles pour l’année prochaine, donc le prix doit être élevé.

Non seulement cela, mais l’histoire parle également d’appareils pliables Apple et d’iPad et de MacBook OLED, qui « ne sont pas attendus avant 2023 au plus tôt, 2024 plus probablement ».

