Rapport: Apple Music HiFi et les nouveaux AirPod pourraient bientôt être lancés

Une nouvelle rumeur suggère qu’Apple Music pourrait annoncer un niveau HiFi dans les semaines à venir ainsi que le lancement des AirPod de troisième génération à ses côtés. La rumeur contredit d’autres rapports qui suggèrent que les AirPods 3 ne seront pas disponibles avant l’automne.

Selon le site de musique Hits Daily Double, Apple annoncera un nouveau niveau de streaming audio haute fidélité dans les semaines à venir au même prix de 9,99 $ par utilisateur, comme le disent les sources du label au site.

«L’annonce devrait coïncider avec le lancement des AirPod de troisième génération. On ne sait pas si ceux-ci seront compatibles avec la nouvelle offre audio améliorée. »

Cette décision serait une contre-attaque contre Spotify, qui a annoncé en février un nouvel abonnement HiFi à venir plus tard cette année.

Pour l’instant, Apple Music propose son catalogue «Digital Masters», qui remplace «Mastered for iTunes». En 2019, Apple a déclaré qu ‘«environ 75% du Top 100 aux États-Unis et 71% du Top 100 mondial ont été créés dans le cadre du programme». Avec Digital Masters, les artistes peuvent proposer des morceaux de meilleure qualité. Taylor Swift, Paul McCartney, Billie Eilish et Sigrid, par exemple, proposent leur catalogue avec ce label.

Apple affirme que les AirPod de deuxième génération peuvent déjà profiter du catalogue “ Digital Masters ”.

À propos des AirPod de troisième génération, l’analyste Apple Ming-Chi-Kuo a déclaré que ceux-ci ne seraient pas lancés avant le troisième trimestre. À l’approche de la WWDC 2021 en juin, cela pourrait être l’occasion pour l’entreprise d’annoncer ses nouveaux écouteurs sans fil.

Apple Music avec Hi-FI pourrait être annoncé avec iOS 14.6, qui est déjà en version bêta 2. Il n’y a pas encore de preuves pour suggérer cette fonctionnalité, cependant.

Pour l’instant, nous devrons attendre et voir si tout cela s’avère vrai. Si Apple lance un niveau HiFi avec le même prix, cela pourrait être un facteur décisif tout en rivalisant avec d’autres services de streaming musical.

