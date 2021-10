Rapport : Apple pourrait faire face à une nouvelle pression pour stocker davantage de données client en Chine

Apple pourrait être l’une des nombreuses entreprises technologiques américaines qui subissent des pressions pour stocker davantage de données sur les utilisateurs en Chine, selon un nouveau rapport de l’Information. Le rapport explique que des entreprises telles que Tesla et LinkedIn ont jusqu’à présent été confrontées à cette pression et que les experts juridiques pensent que « les autorités chinoises sont susceptibles de faire pression sur Apple pour qu’il stocke davantage de données sur ses utilisateurs chinois en Chine ».

Le rapport précise que si Apple cède à cette pression, il sera probablement critiqué par les législateurs américains. D’autre part, s’il ne se conforme pas, les autorités chinoises pourraient le punir et « rendre difficile pour l’entreprise d’opérer dans le pays en fermant ses services ».

Les règles – une loi sur la sécurité des données entrée en vigueur en septembre et une loi sur la protection des données personnelles qui entrera en vigueur le 1er novembre – obligent les entreprises à stocker davantage de données à terre et à empêcher leur transfert en dehors des frontières chinoises. Le puissant régulateur Internet du pays, la Cyberspace Administration of China, a joué un rôle de premier plan dans l’application des nouvelles lois.

« L’application sera beaucoup plus large, plus approfondie et plus sévère, car elle est désormais dirigée par le CAC », a déclaré Nicolas Bahmanyar, consultant senior en confidentialité des données au cabinet d’avocats Leaf Legal à Pékin.