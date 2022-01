Rapport : Apple pourrait lancer un service de livres audio plus tard cette année

Depuis qu’Apple a annoncé son changement pour devenir non seulement une entreprise de matériel et de logiciels, mais également une entreprise de services en 2018, il a introduit plusieurs nouveaux abonnements tels que Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ et, finalement, le forfait Apple One. . Maintenant, un rapport suggère que la société pourrait lancer un service de livres audio plus tard cette année.

Selon un article de The Economist sur les efforts d’Apple pour concurrencer Netflix, Disney et Amazon dans la guerre du streaming vidéo, il y a une information intéressante concernant la prochaine évolution de l’entreprise dans les services :

Au cours des deux dernières années, Apple a fait de plus petits paris sur les médias, notamment Arcade, un forfait de jeux par abonnement, News +, un ensemble de publication et Fitness +, qui propose des cours d’aérobic vidéo. Il est question d’un service de livres audio plus tard cette année.

Malheureusement, l’histoire ne mentionne que le service possible de livres audio, mais c’est la première fois qu’une publication majeure soutient ce nouveau domaine. Par exemple, il y a quelques semaines, Mark Gurman de Bloomberg a écrit dans sa newsletter Power On que nous devrions nous préparer à davantage de services Apple en 2022.

Bien qu’il ne fasse aucune hypothèse, Gurman donne son avis sur ce que devrait faire Apple. Selon ses mots, « étendre le programme Apple One et mieux intégrer les services ».

La prochaine chose que je pense qu’Apple peut faire pour développer les services est de mieux les intégrer. À l’heure actuelle, Apple One a du sens pour les consommateurs en raison des remises, mais les offres individuelles d’Apple ne s’intègrent vraiment pas les unes aux autres de la même manière qu’un iPhone, un Mac et une Apple Watch fonctionnent bien. Apple pourrait résoudre ce problème en intégrant Apple TV+ à iTunes Movies. Par exemple, l’entreprise pourrait proposer quelques locations gratuites par mois avec un abonnement TV+. Cela pourrait résoudre le problème du catalogue antérieur et rendre les frais mensuels plus précieux. Une autre possibilité consiste à exiger un abonnement TV+ pour accéder aux podcasts sur les émissions TV+ dans l’application Podcasts. Afin de tirer le meilleur parti de ses services, Apple devra proposer de meilleurs packages et mieux intégrer ses différentes offres en 2022 et au-delà.

Ces dernières années, il n’y a pas eu grand-chose à corroborer avec le rapport de The Economist. Par exemple, en 2020, Apple a embauché James DeLorenzo, directeur d’Amazon Video, pour diriger la division sports sur Apple TV. Depuis lors, la société n’a pas regroupé beaucoup d’efforts sur la section sportive, mais, au moins, DeLorenzo a un parcours intéressant dans une autre filiale d’Amazon. Il était vice-président principal d’Audible, Inc., une société spécialisée dans les livres audio et la narration.

Il est important de noter qu’Audible fait partie du « programme établi d’Apple pour les fournisseurs de divertissement par abonnement premium », et depuis 2021, ses utilisateurs peuvent acheter des livres audio directement dans l’application, en utilisant des crédits Audible, comme la façon dont les utilisateurs peuvent acheter des films et des émissions télévisées Amazon Prime. s’affiche dans le magasin de contenu intégré d’Amazon.

Bien que nous devions encore attendre et voir si davantage d’analystes et de fuiteurs corroboreront l’ajout de nouveaux services à Apple One, il existe certains domaines où la société pourrait facilement créer de nouveaux services pour rendre son offre Apple One encore plus attrayante. Par example:

Faites des podcasts Apple Original une partie de l’abonnement Apple Music ; Comme l’a dit Gurman, ajoutez des films gratuits à l’abonnement Apple TV+ de l’iTunes Store ; Commencez à rivaliser avec Amazon et lancez son propre service de livres avec l’application Apple Books.

Non seulement cela, mais Apple a encore un long chemin à parcourir pour étendre les services déjà existants. Apple News+ est encore très limité et l’Apple Card, bien qu’il ne s’agisse pas d’un produit basé sur un abonnement de service, n’est toujours disponible qu’aux États-Unis. Apple Fitness + a connu une expansion majeure plus tard l’année dernière, mais une tonne de pays attendent toujours cette option.

Bien sûr, il n’est pas si facile pour l’entreprise de simplement déployer des produits à travers le monde. Au Brésil, par exemple, Apple n’a jamais offert la possibilité d’acheter des émissions de télévision dans l’iTunes Store ni d’avoir accès à des livres audio.

Quand ou si Apple ajoute ou étend ses services, la société a également une meilleure opportunité de gagner plus d’argent en proposant des offres groupées plus chères telles que Apple One Premier.

Que pensez-vous de ce service de livres audio rumeur? Souhaitez-vous qu’Apple le propose ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

