Un nouveau rapport de The Information indique aujourd’hui qu’Apple est « très susceptible » de faire face à une action en justice antitrust du ministère de la Justice des États-Unis. Le rapport explique que le DOJ américain a « accéléré » l’enquête antitrust sur Apple, qu’il a ouverte pour la première fois en 2019.

Citant des personnes proches du dossier, le rapport indique qu’il y a eu une « rafale d’activité sur l’enquête » depuis l’été. Cela comprend de nouvelles séries d’assignations à comparaître envoyées aux partenaires commerciaux d’Apple, du personnel supplémentaire du DOJ affecté à l’enquête, et plus encore.

Jusqu’à présent, l’enquête a révélé ce que les avocats du ministère de la Justice considèrent comme des « problèmes graves ».

L’enquête est très susceptible de conduire à un procès, bien que les détails soient toujours en évolution, a déclaré l’une des personnes. Le DOJ a également affecté plus de personnel à l’enquête, a déclaré cette personne. Fin juillet, deux compagnies d’assurance ont abandonné leur fusion à la suite d’un procès du DOJ, et certains des avocats de cette affaire se sont déplacés vers l’enquête Apple, a déclaré la personne. Les avocats du ministère de la Justice découvrent ce qu’ils pensent être des problèmes graves et l’enquête se poursuit, a déclaré la personne.