Rapport : Apple TV+ comptait moins de 20 millions d’abonnés en juillet aux États-Unis et au Canada

Pour payer à l’équipe de production des tarifs inférieurs à ceux des streamers avec plus d’abonnements, un rapport indique qu’Apple a affirmé que son service TV+ comptait moins de 20 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada en juillet.

Selon CNBC, Apple a fait cette réclamation à l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale, un syndicat qui représente les travailleurs de la télévision et du cinéma qui effectuent des tâches telles que l’exploitation de caméras et la construction de décors.

Depuis le lancement d’Apple TV+ en 2019, Apple n’a jamais partagé ses numéros d’abonnés. Il y a quelques semaines, The Information a déclaré qu'”une personne connaissant les chiffres” a déclaré à la publication qu’une estimation d’environ 40 millions d’abonnés était “à peu près exacte à partir de cet été”, la moitié de ces abonnés payant pour le service et l’autre moitié sur un essai gratuit quelconque.

Si ces chiffres sont corrects, les États-Unis et le Canada représentent près de 50 % de tous les abonnés d’Apple TV+. CNBC compare également ces chiffres avec d’autres services de streaming. Netflix revendiquait 209 millions d’abonnés au deuxième trimestre et Disney+ 116 millions, bien plus qu’Apple TV+.

«Dans le cadre du contrat actuel, les productions à gros budget destinées au streaming peuvent offrir des tarifs inférieurs aux travailleurs si le service de streaming compte moins de 20 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada, ce qui est déterminé le 1er juillet de chaque année. Apple a déclaré à l’IATSE qu’il comptait moins de 20 millions d’abonnés, a déclaré un porte-parole du syndicat.

Selon le rapport, “le syndicat est actuellement en négociations avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision au sujet d’un nouveau contrat”, car ses dirigeants soutiennent que le streaming n’est plus une “forme de média particulièrement nouvelle, et les entreprises qui financent des productions en streaming devraient des taux de rémunération plus proches des productions médiatiques traditionnelles.

Bien qu’Apple TV+ n’ait pas le plus grand nombre d’abonnés, au début de cette année, une étude a révélé que le service de streaming avait le meilleur score IMDb moyen pour ses titres.

