Rapport: Apple TV + reste à 3% de part de marché alors que Netflix, Amazon et Disney dominent

in

Apple TV + célèbre son deuxième anniversaire en novembre et bien qu’il propose un certain nombre d’émissions à succès et primées comme Ted Lasso, le service a eu du mal à être adopté. Un nouveau rapport indique aujourd’hui que cela continue avec Apple TV + restant à 3% de part de marché.

L’analyse de JustWatch en janvier mettait la part de marché d’Apple TV+ à 3%. C’était une augmentation de 1% par rapport à ce que nous avions entendu de Canalys en septembre 2020. Beaucoup ont attribué la difficulté d’adoption au petit catalogue de contenu sur Apple TV + par rapport aux énormes avec Netflix, Amazon et Disney.

Maintenant JustWatch est sorti avec son rapport sur les services de streaming pour le trimestre de juin. Vu par ., les données indiquent que la part de marché d’Apple TV+ reste à seulement 3% aux États-Unis.

Pas de surprise ici, Netflix arrive en tête avec 28 % de part de marché, suivi par Amazon Prime à 20 %, Disney+ à 14 % et Hulu à 13 %.

Cependant, par rapport au premier trimestre de cette année, Netflix a perdu 3% de part de marché et Amazon a baissé de 2%. Ces globes oculaires ont fini par passer dans la « catégorie Autre » qui était en hausse de 7 % par rapport au trimestre dernier (la perte de Peacock y a également contribué).

En examinant de plus près les tendances des parts de marché pour chaque service en 2021, la plupart ont constaté une tendance à la baisse ou à une stagnation. Mais Disney+ et la catégorie Autres ont connu une croissance.

Apple TV + a connu une légère baisse de janvier à février, puis a été presque totalement stable jusqu’à présent jusqu’à la fin de 2021.

Il sera intéressant de voir comment se déroulera le trimestre de septembre pour la part de marché d’Apple TV + avec le succès Ted Lasso qui débutera sa deuxième saison au cours de cette période.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :