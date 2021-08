Rapport : Apple va annoncer un système de hachage de photos pour détecter les images d’abus d’enfants dans les bibliothèques de photos des utilisateurs

Apple serait sur le point d’annoncer de nouvelles fonctionnalités d’identification avec photo qui utiliseront des algorithmes de hachage pour faire correspondre le contenu des photos dans les photothèques des utilisateurs avec du matériel connu d’abus d’enfants, comme la pornographie enfantine.

Le système d’Apple se produira sur le client au nom de la confidentialité, de sorte que l’iPhone téléchargerait un ensemble d’empreintes digitales représentant un contenu illégal, puis vérifierait chaque photo de la pellicule de l’utilisateur par rapport à cette liste. Vraisemblablement, toutes les correspondances seraient ensuite signalées pour examen humain.

Apple n’a pas encore annoncé officiellement cette initiative, et les détails seront importants.

À un niveau élevé, ce type de système est similaire aux fonctionnalités d’apprentissage automatique pour l’identification d’objets et de scènes déjà présentes dans Apple Photos. L’analyse s’effectue sur l’appareil et les utilisateurs peuvent profiter d’une meilleure fonctionnalité de recherche.

Cependant, l’expert en cryptographie et sécurité Matthew Green note que les implications d’un tel déploiement sont compliquées. Les algorithmes de hachage ne sont pas infaillibles et peuvent générer des faux positifs. Si Apple autorise les gouvernements à contrôler la base de données du contenu des empreintes digitales, ils pourraient alors peut-être utiliser le système pour détecter des images de choses autres que du contenu clairement illégal pour enfants, comme pour supprimer l’activisme politique.

Cependant, notez que toutes les photos téléchargées sur iCloud Photos pour la sauvegarde et la synchronisation ne sont de toute façon pas stockées cryptées de bout en bout. Les photos sont stockées sous une forme cryptée sur les fermes de serveurs d’Apple, mais les clés de décryptage appartiennent également à Apple. Cela signifie que les forces de l’ordre peuvent assigner Apple et voir toutes les photos téléchargées d’un utilisateur. (Ce n’est pas inhabituel, tous les services photo tiers fonctionnent de cette façon.)

Il est possible qu’à l’avenir, Apple déploie des systèmes similaires pour analyser le contenu côté client, qui serait ensuite stocké sur un serveur de manière cryptée de bout en bout. De nombreux gouvernements ont fait campagne pour un tel système à partir d’applications de messagerie privée E2E comme iMessage et WhatsApp car ils craignent que le passage croissant aux communications cryptées rende plus difficile pour les forces de l’ordre de trouver et de poursuivre les cas de maltraitance d’enfants.

Green spécule qu’Apple n’aurait pas investi dans le développement de ce système si l’appliquer à un contenu crypté de bout en bout n’était pas un objectif à long terme.

