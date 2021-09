Rapport: Après la blessure de Sven Ulreich, le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann a eu une conversation sérieuse avec Michael Cuisance

Michael Cuisance a commencé à gagner la réputation d’être le mauvais garçon du Bayern Munich.

Connu pour sa mauvaise attitude (peut-être qu’une puce s’est formée sur son devrait après ne pas avoir été reconnu à Disney World), Cuisance a maintenant blessé des coéquipiers au cours des semaines consécutives.

La semaine dernière, Cuisance a envoyé Marcel Sabitzer chez l’entraîneur avec une blessure à la main/au bras, jugée sans gravité. Lundi, cependant, Cuisance a blessé le gardien de but Sven Ulreich avec un défi qui mettra Ulreich sur la touche pendant six à huit semaines.

Pour cela, Julian Nagelsmann aurait mis Cuisance de côté pour une conversation privée jugée « sérieuse » (par Bild) :

Pour l’instant seulement 45 minutes dans la tasse, sinon inutile ! Le difficile Français n’a pas intégré l’équipe contre Bochum. Deux jours plus tard, il a marché sur le genou droit d’Ulreich pendant l’entraînement, de sorte que le gardien est maintenant absent pendant six à huit semaines. Une semaine plus tôt, il avait blessé le nouveau venu Marcel Sabitzer (27 ans) d’un coup de pied au bras. Après la blessure d’Ulreich, Nagelsmann a attrapé la star du milieu de terrain sur la pelouse pour une conversation sérieuse. Tactiquement, ça ne rentre pas non plus chez Cuisance.