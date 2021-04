Rapport: Après que MacKenzie Scott a donné des milliards, les escrocs ont commencé à s’attaquer aux personnes vulnérables en son nom

MacKenzie Scott. (Photo d’Elena Seibert)

MacKenzie Scott a fait sensation philanthropique en 2020 en donnant plus de 5 milliards de dollars de sa vaste richesse à diverses organisations. Dans un nouveau rapport de ce week-end, le New York Times détaille comment les escrocs ont suivi les traces de Scott, ciblant les plus vulnérables avec des promesses d’aide financière supplémentaire.

Scott, l’auteur et ex-épouse du PDG d’Amazon Jeff Bezos, a fait des dons l’an dernier de 1,67 milliard de dollars en juillet et de plus de 4 milliards de dollars en décembre à des centaines d’organisations à but non lucratif, d’universités, de banques alimentaires et autres, sans aucune condition. L’une des personnes les plus riches de la planète, sa décision fait partie du «Giving Pledge» de céder la majorité de sa richesse à des œuvres caritatives.

Le Times a rapporté que le fait de ne pas avoir de fondation, de site Web public ou de moyen de la joindre et de ses représentants a rendu les efforts de Scott mûrs pour les escrocs. En donnant apparemment de grosses sommes d’argent à des organisations à l’improviste, un expert a qualifié la méthode de Scott de «cadeau» pour les criminels impliqués.

Le Times s’est entretenu avec une femme en Australie qui a été dupée en lui faisant croire que Scott tendait la main pour l’aider à faire face aux problèmes financiers de sa famille. De faux courriels, formulaires d’adhésion et sites Web bancaires ont convaincu la femme de dépenser de l’argent sur les frais associés qui permettraient de débloquer 250 000 $ de Scott qui auraient déjà été transférés sur un compte bancaire de la femme.

Tout cela était une arnaque et l’utilisation de la crypto-monnaie a empêché la femme de récupérer l’argent qu’elle avait dépensé. L’histoire détaille de fausses pages Facebook et Instagram créées au nom de Scott et d’autres tentatives de cibler des personnes par e-mail.

Une personne au courant des dons de Scott a déclaré au Times que l’organisation de Scott ne demanderait jamais de frais d’avance aux bénéficiaires de subventions. Le Times a déclaré que la personne avait refusé de commenter directement la tromperie en ligne au nom de Scott ou les mesures qu’elle pourrait prendre pour aider à l’empêcher.

«Je comprends qu’elle veut probablement être laissée seule, et je pourrais imaginer pourquoi elle n’a pas de site Web ou quoi que ce soit. Je pouvais imaginer tous les messages qu’elle recevrait », a déclaré Danielle Churchill, la victime en Australie, au Times. «Même si ce qu’elle fait est génial, son absence de fondation ou de site Web détruit la vie des gens. Nous comptons aussi. »