Rapport: Ariana DeBose rejoint le casting de stars pour le film Apple TV + ‘Argylle’

Ariana DeBose, star de l’émission Apple TV + Schimgadoon, se joindrait à un autre projet Apple – cette fois le film à succès Argylle.

Selon un rapport de Deadline, DeBose rejoindra une liste de distribution qui prend un peu de confiance avec Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Samuel L. Jackson et Dua Lipa tous déjà impliqué.

Argylle est un film à venir qui serait déjà en train de tourner en Europe, l’intrigue faisant également partie d’un livre à venir du même nom.

Le film, qui met en place une nouvelle franchise pour Vaughn, suit le plus grand espion du monde, Argylle, alors qu’il est pris dans une aventure de globe-trotter, qui l’emmène de l’Amérique à Londres et au-delà. Il est basé sur le prochain roman d’espionnage d’Elly Conway du même nom, qui devrait être publié via Transworld Publishers Ltd, une division de Penguin Random House, l’année prochaine.

DeBose est déjà présente sur Apple TV+ grâce à son rôle dans la comédie musicale Schmigadoon et elle a décroché une nomination aux Tony Awards pour son interprétation de Donna Summer in Summer: The Donna Summer Musical.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si vous voulez profiter d’Argylle avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui. Vous avez probablement beaucoup de temps pour le faire, cependant – si ce film attire toujours des talents, il est juste de dire qu’il faudra un certain temps avant qu’il ne soit prêt à être diffusé.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.