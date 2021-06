Rapport: ARK Invest a acheté 1 million de GBTC après que le BTC soit tombé en dessous de 30 000 $

in

Cathie Wood, fondatrice, PDG et CIO de la société de gestion d’investissement Ark Invest a acheté le récent krach du Bitcoin (BTC / USD). Un rapport a révélé cette nouvelle le 23 juin, notant que l’investisseur vedette a acheté plus d’un million d’actions de Grayscale Bitcoin Trust lorsque BTC est tombé en dessous de 30 000 $ (21 470 £) mardi. L’ETF Internet de nouvelle génération ARK de Wood (ARKW) aurait acheté 1 046 002 actions GBTC.

Selon le rapport, cet achat a porté le total des avoirs en GBTC du fonds à environ 8,5 millions d’actions. Ces avoirs valent 236,22 millions de dollars (169,05 millions de livres sterling), car GBTC se négocie actuellement à 27,79 dollars (19,89 livres sterling). Pendant que les actions étaient achetées, BTC se négociait à 28 893,62 $ (20 680,18 £), et la valeur de GBTC avait également pris un coup pour se négocier à 24,00 $ (17,18 £). Avec cet achat, GBTC est devenu le septième plus grand avoir de l’ETF ARK Next Generation Internet.

Le même jour, Ark Invest ETF (ARKK), qui se concentre sur l’innovation de rupture dans la technologie, entre autres secteurs, a également acheté 214 718 actions supplémentaires de Coinbase (COIN), portant sa participation totale dans COIN à 3,6 millions. Sur la base du cours de clôture de COIN de 222,47 $ (159,24 livres) mardi, Ark Invest ETF a dû céder 47,8 millions de dollars (34,21 millions de livres) pour acheter les actions. Au moment de la rédaction, à 9 h 28 UTC, COIN se négocie à 226,01 $ (161,77 £), portant les avoirs du fonds dans COIN à un total de 820 millions de dollars (586,64 millions de £). COIN représenterait 3,5% d’ARKK et est actuellement la 10ème plus grande participation du fonds.

Un taureau BTC coriace

L’achat d’actions GBTC par ARKW lorsque BTC avait plongé a montré les perspectives haussières de Wood sur la principale crypto-monnaie. Après l’achat, BTC a rapidement rebondi après la vente et change actuellement de mains à 33 438,69 $ (23 929,23 £). Bien que cette valeur signifie que la pièce a perdu près de 50% de sa valeur après avoir atteint un niveau record de 64 863,10 $ (46 417,01 £), Wood pense toujours que BTC atteindra des sommets sans précédent.

Cette nouvelle intervient après que Wood a prédit que le BTC atteindrait 500 000 $ (357 884,20 livres). À l’époque, il avait déclaré que l’entrée d’investisseurs institutionnels sur le marché du BTC ferait grimper le prix de la pièce au-delà de ces sommets. Dans une interview ultérieure en mai, Wood a réaffirmé qu’il croyait toujours que BTC atteindrait de tels niveaux à long terme.

Alors que la hausse de la BTC au-dessus de 60 000 $ (42 946,10 £) a suscité des inquiétudes concernant sa consommation d’énergie, Wood n’a pas tardé à défendre la pièce en disant qu’elle faciliterait l’adoption des énergies renouvelables à un niveau insondable. Il a également assuré aux investisseurs de la BTC que malgré le resserrement des restrictions par les régulateurs sur la pièce, celle-ci ne pouvait pas être fermée.

