Rapport : Baszucki, fondateur de Roblox, exploite une échappatoire fiscale

Le fondateur de la plate-forme de jeux Roblox, Dave Baszucki, profite apparemment d’un allégement fiscal pour les petites entreprises depuis 2004.

C’est selon le New York Times, qui rapporte que l’exécutif utilise l’allégement fiscal pour les actions qualifiées des petites entreprises depuis 2004. Cette incitation a été introduite dans les années 1990 pour encourager l’investissement dans les petites entreprises et permet aux investisseurs en démarrage d’éviter l’impôt sur 10 millions de dollars. en bénéfices.

Cependant, le New York Times rapporte que Baszucki et nombre de ses proches ont utilisé cette échappatoire pour augmenter l’allégement fiscal « d’au moins 12 fois ». En d’autres termes, Baszucki, sa femme, ses quatre enfants, sa belle-mère et sa cousine germaine ont évité des millions d’impôts.

Le fondateur de Roblox est également apparemment en bonne compagnie, avec des investisseurs comme Uber, Lyft et Airbnb également cités comme utilisant cette boucle fiscale pour éviter de payer leur juste part.

Au moment d’écrire ces lignes, la capitalisation boursière de Roblox s’élève à 55 milliards de dollars, Baszucki valant environ 7 milliards de dollars.

Roblox a refusé de commenter l’histoire du New York Times.

