Rapport: BioWare revient à Unreal pour un nouveau Mass Effect

Le studio BioWare d’Electronic Arts cherche apparemment à utiliser Unreal Engine pour la prochaine entrée de sa série Mass Effect.

Tel que rapporté par VentureBeat, EA recrute un directeur technique pour la franchise RPG de science-fiction qui exige que les candidats aient de l’expérience avec Unreal Engine 4+ – vraisemblablement, le plus signifie qu’ils pourraient également utiliser le nouveau Unreal Engine 5. Le point de vente rapporte également que “tout est sur la table en ce qui concerne la technologie” pour le projet.

Les trois premières entrées de la franchise Mass Effect ont toutes été développées à l’aide du moteur Unreal d’Epic, le développement passant à Frostbite de DICE pour Mass Effect Andromeda en 2017. Il est rapporté que ce changement de technologie a causé un certain nombre de problèmes pour le projet, ainsi que pour le titre ultérieur de BioWare, Anthem.

Frostbite a été créé par DICE pour alimenter Battlefield: Bad Company de 2008 et a depuis été utilisé pour alimenter presque tous les titres grand public sur lesquels le développeur a travaillé depuis, à l’exception de Mirror’s Edge, qui utilisait Unreal 3.

EA a acquis DICE en 2006 et a utilisé le moteur propriétaire pour alimenter un certain nombre de ses franchises, dont FIFA.

La nouvelle que BioWare travaillait sur un nouveau titre Mass Effect a éclaté aux Game Awards 2020, où une courte bande-annonce a été diffusée. Le projet a apparemment attiré un certain nombre de vétérans du studio.

Le yin de ce yang est le fait qu’un certain nombre de membres du personnel de haut niveau ont quitté BioWare ces dernières années, ce dont le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré aux investisseurs qu’il n’était pas préoccupé.

