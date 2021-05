Rapport: Borna Sosa devrait obtenir un passeport allemand

Selon Sky, l’équipe nationale allemande pourrait avoir un nouveau joueur percutant dans son bassin – qui a récemment été lié au Bayern Munich.

Le défenseur du VfB Stuttgart, Borna Sosa, serait sur le point d’obtenir son passeport allemand et devrait pouvoir jouer pour Die Mannschaft lors du prochain cycle international:

Selon les informations de Sky, l’arrière gauche de Stuttgart, Borna Sosa, a été discrètement naturalisée ces dernières semaines et est maintenant censée jouer pour l’Allemagne. Le Croate d’origine devrait obtenir son passeport allemand dès la semaine prochaine et est donc éligible pour jouer pour l’équipe nationale allemande avec effet immédiat.

Comment tout cela est-il possible si près des Championnats d’Europe de cet été? Eh bien, tout a commencé il y a quelques générations:

Cela n’a été possible que parce que la mère de Sosa est née et a grandi à Berlin. Son grand-père a longtemps vécu dans la capitale et y dirigeait une entreprise de construction, raison pour laquelle Sosa était souvent en Allemagne dans son enfance. C’est pourquoi le défenseur a décidé de jouer en Bundesliga il y a trois ans alors que les meilleurs clubs d’Italie et d’Espagne avaient frappé à sa porte.