Rapport: Brazzo n’est pas fan d’amener Matthias Ginter au Bayern Munich

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan « Brazzo » Salihamidzic, pourrait avoir une décision difficile à prendre si Niklas Süle quittait le club.

Avec des prétendants aux poches profondes comme Newcastle United et Chelsea FC qui seraient à la poursuite de Süle, la possibilité que l’international allemand quitte la Bavière est légitime. Pour cette raison, Salihamidzic commence à examiner des plans d’urgence et deux des noms éminents discutés à Säbener Strasse sont Antonio Rüdiger du Chelsea FC et Matthias Ginter du Borussia Mönchengladbach par le podcast « Bayern Insider » avec Christian Falk et Tobias Altschäffl (capturé par compte Twitter @iMiaSanMia).

Salihamidzic, cependant, n’est pas un grand fan de Ginter, qui semble automatiquement rétrécir le champ des sélections. Avec Julian Nagelsmann ayant un peu plus son mot à dire dans les transferts, il sera intéressant de voir si le manager pousse Ginter.

Quoi qu’il en soit, le meilleur scénario aux yeux de beaucoup est que Süle prolonge son accord.