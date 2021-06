Rapport: Callum Hudson-Odoi veut rester à Chelsea malgré l’intérêt du Bayern Munich

in

Selon un rapport de l’Evening Standard, l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi resterait dans son club actuel, malgré l’intérêt du Bayern Munich cet été. C’est une histoire que nous avons déjà entendue, que le jeune Anglais veut se frayer un chemin dans le onze de départ.

Cela arrêtera-t-il l’intérêt du Bayern ? Probablement pas. Brazzo veut ce gars, et il est assez jeune pour que le club continue de faire des tentatives répétées pour le signer. Chelsea va-t-il définitivement s’accrocher à lui maintenant? Oui, mais ce n’est pas si clair. Avec Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech et plus encore, les Blues ont une abondance de talents offensifs qui rendent les chances de CHO de percer dans le onze de départ assez faibles.

Si Chelsea veut faire des renforts, vendre Hudson-Odoi serait un moyen de lever des fonds. Cependant, il est évidemment peu probable que le Bayern paie des frais importants pour lui, donc si le joueur n’a pas envie de bouger, ce transfert ne se produira pas. Pourtant, ce n’est pas encore une affaire fermée. Callum Hudson-Odoi a encore trois ans pour son contrat avec Chelsea – cette saga de transfert pourrait durer au moins aussi longtemps.