Rapport CATO sur la liberté : le New Hampshire est l’État le plus libre, New York est le moins libre des États-Unis

Le New Hampshire est l’État le plus libre des États-Unis par rapport au reste du pays, tandis que New York est le moins libre, selon le dernier rapport « Freedom in the 50 States » du CATO Institute.

Le rapport du groupe de réflexion à but non lucratif fournit un examen approfondi des libertés personnelles et économiques État par État. Il classe les 50 États en fonction de la manière dont leurs politiques publiques affectent les libertés individuelles sur le plan économique, social et personnel, allant de la fiscalité à la dette, des lois de domaine éminentes aux licences professionnelles, et de la politique en matière de drogue au choix éducatif.

« Mesurer la liberté est important parce que la liberté est précieuse pour les gens », déclare le rapport, comme « un moyen de leur épanouissement … et une fin en soi. À tout le moins, il est précieux pour ceux dont les choix sont limités par la politique publique. »

« La « liberté » est un concept moral », soutient CATO, et sa définition est fondée sur les libertés individuelles. « Les individus ne devraient pas être empêchés de force d’ordonner leur vie, leurs libertés et leurs biens comme bon leur semble, tant qu’ils ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. »

Le classement général de la liberté évalue les politiques de l’État liées à des catégories fiscales, réglementaires et personnelles au sein desquelles figurent de multiples critères. Selon ses paramètres, le New Hampshire est globalement l’État le plus libre d’Amérique.

Les 10 États les plus libres sont la Floride, le Nevada, le Tennessee, le Dakota du Sud, l’Indiana, le Michigan, la Géorgie, l’Arizona et l’Idaho.

New York est en tête dans la plupart des catégories du rapport de 313 pages comme l’un des États les moins libres. C’est l’État le moins libre dans l’ensemble, suivi par Hawaï, la Californie, le New Jersey, l’Oregon, le Maryland, le Delaware, le Vermont, le Nouveau-Mexique et le Rhode Island.

Lorsqu’il s’agit de savoir quel État est le plus libre fiscalement, la Floride se classe en premier. Dans cette catégorie, les États ont été évalués sur la base de leurs politiques liées à la fiscalité, à l’emploi public par rapport à l’emploi privé, aux dépenses par rapport à la dette et à la décentralisation fiscale.

Le Tennessee, le New Hampshire, le Dakota du Sud, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Missouri, le Massachusetts, l’Indiana et le Nevada complètent les dix États les plus libres sur le plan fiscal.

Les États les moins fiscalement libres sont Hawaï, New York, le Nouveau-Mexique, le Nebraska, le Vermont, le Mississippi, le Delaware, l’Iowa, l’Oregon et la Californie.

En ce qui concerne la politique réglementaire, CATO a évalué le système de responsabilité des États, les droits de propriété, l’assurance maladie et les politiques du marché du travail. Dans cette catégorie, le Kansas est l’État le plus libre, suivi du Nebraska, de l’Iowa, de l’Idaho, du Wyoming, du Dakota du Sud, de la Géorgie, de l’Utah, du Wisconsin et de l’Indiana dans le top dix.

L’analyse note : « Comme pour la politique budgétaire, les États qui se classent le plus haut en matière de politique réglementaire sont pour la plupart conservateurs, mais ils penchent davantage vers le Midwest que vers le Sud. En général, ce sont des États de « bon gouvernement ».

Les États les moins libres avec le plus de réglementations gouvernementales sont la Californie, le New Jersey, New York, le Maryland, l’Oregon, Hawaï, le Vermont, le Rhode Island, le Massachusetts et Washington.

En ce qui concerne la liberté personnelle, que CATO définit selon une gamme de catégories telles que les crimes sans victime, les armes à feu, le tabac et l’éducation, le Nevada est l’État le plus libre. Le New Hampshire n’est pas loin derrière, suivi du Maine, du Vermont, du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, du Colorado, du Michigan, de l’Oregon et de l’Alaska dans le top dix.

Les États les moins personnellement libres sont à nouveau New York, suivis du Texas, du New Jersey, du Delaware, d’Hawaï, du Kentucky, de l’Arkansas, du Connecticut, de l’Idaho et du Wyoming.