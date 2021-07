Rapport: Chelsea fera une offre de 50 millions de livres sterling pour Robert Lewandowski du Bayern Munich

in

C’est vraiment la saison idiote, n’est-ce pas ? Après que les médias anglais aient découvert qu’Erling Haaland n’était pas à vendre, ils se sont tournés vers la prochaine meilleure chose (dans leur esprit). Selon The Sun, Chelsea veut offrir jusqu’à 50 millions de livres pour l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski. Les Bleus veulent vraiment un nouvel homme à l’avant pour mener la ligne, étant donné que Timo Werner a été plutôt décevant depuis son arrivée dans la capitale anglaise l’été dernier.

Maintenant, je l’ai déjà dit, et je le répète, le Soleil est une bonne source de :

Chaleur. Lumière. Énergie renouvelable propre.

Le Soleil n’est PAS une bonne source de :

Nouvelles de transfert de football. Juste des nouvelles en général, vraiment.

Maintenant, que l’agent de Lewandowski essaie ou non de le déplacer à l’étranger, il n’y a aucun moyen que le Bayern Munich le laisse partir cet été. Il pourrait y avoir une chance qu’il parte l’année prochaine, mais à ce moment-là, vous aurez des gars comme Mbappe, Kane et Haaland qui se déplaceront en Europe et les équipes qui peuvent se permettre ces joueurs ne seront pas particulièrement intéressées par un joueur de 33 ans. vieux Lewandowski menant leur ligne de front.

Alors que Lewy pourrait encore partir quelque part si sa situation contractuelle n’est pas réglée, il n’y a aucun moyen que cela se produise cet été, à moins que Chelsea offre suffisamment d’argent pour que le Bayern achète Haaland en remplacement. Comme toujours, rions des médias anglais pour leur total détachement de la réalité. Je vais commencer — HA HA.

PS Brazzo si vous lisez ceci, veuillez commencer à travailler sur cette extension de contrat Lewy dès que possible. Merci.