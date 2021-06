in

La saison 3 (ou est-ce quatre ?) de la saga Callum Hudson-Odoi est officiellement lancée au Bayern Munich. Cette fois-ci, Chelsea pourrait en fait envisager de vendre le joueur aux Bavarois, comme le rapporte le Times. Le joueur de 20 ans a signé un contrat lucratif de cinq ans en 2019, mais il pourrait être vendu en raison de la pléthore de talents offensifs actuellement disponibles pour les Blues.

Le Bayern, quant à lui, a besoin d’un nouveau quatrième ailier après le départ de Douglas Costa du club. CHO a longtemps été identifié par le directeur sportif Hasan Salihamidzic comme un ajustement parfait pour le style de jeu du club, ce qui a conduit à une cour acharnée de trois ans qui ne montre aucun signe de ralentissement. Le jeune Anglais doit sans doute une grande partie de sa carrière à Brazzo, car la pression créée par l’intérêt du Bayern a forcé Sarri et Lampard à lui donner du temps de jeu pour le garder au club.

Maintenant, avec Timo Werner, Christian Pulisic, Kai Havertz et plus encore, CHO est sans doute excédentaire par rapport aux besoins de l’équipe de Thomas Tuchel. Selon le rapport, les Blues “écouteront apparemment les offres” pour le jeune, mais il est difficile d’imaginer que le Bayern ne serait pas en première ligne. Compte tenu des contraintes financières imposées par la pandémie, il est possible que les clubs s’accordent sur un prêt avec obligation d’achat, uniquement à des fins comptables.

Avis de BFW

En tant que principal défenseur du train CHO (Choo choo) sur ce blog, je dis que nous devrions y aller. Hudson-Odoi est un joueur très talentueux, et ce talent a définitivement survécu à sa blessure au tendon d’Achille. Sous Nagelsmann, il pourrait vraiment s’épanouir dans quelque chose de spécial, étant donné que le joueur de 33 ans est connu pour développer ses jeunes joueurs.

Avec l’avenir de Kingsley Coman dans les airs, le Bayern Munich a besoin de plus d’ailiers dans l’équipe, en particulier de jeunes talents comme CHO, plutôt que de joueurs plus âgés comme Perisic. Espérons que Brazzo puisse enfin terminer celui-ci.