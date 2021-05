Rapport: Christian Früchtl pourrait quitter le Bayern Munich pour l’Autriche cet été

La liste des gardiens coincés derrière Manuel Neuer dans l’ordre hiérarchique au Bayern Munich est très jeune et très talentueuse, mais ils ont tous exactement le même problème: ils doivent jouer à des matchs.

Un nouveau rapport de Sky (rapporté par TZ), indique que Früchtl explore maintenant ses options cet été, y compris un éventuel transfert en Bundesliga autrichienne. Ils ont signalé qu’au moins une équipe était intéressée à le signer; cependant, ils ne nomment pas le club.

Früchtl n’a pas encore joué une seule seconde pour le FC Nürnberg cette saison en prêt avec l’équipe de 2.Bundesliga, et il ne reste qu’un match dans la saison. Ce fut certainement une saison décevante pour lui, et cela doit être considéré comme une «saison perdue» pour lui. Il n’a que 21 ans, il est donc encore temps.

S’asseoir sur le banc derrière l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps, c’est bien pour une ou deux saisons, mais chaque jeune joueur veut jouer et prouver sa valeur. Peu importe que ce soit Früchtl, Alexander Nübel ou Ron-Thorben Hoffmann. Ils veulent jouer.

Alors que le Bayern n’a pas besoin de prendre une décision finale sur Nübel cet été, l’ancien entraîneur du Bayern Niko Kovac et l’AS Monaco ont déjà exprimé leur intérêt à le faire bénéficier d’un prêt de deux ans. Son contrat est avec les Bavarois jusqu’en 2025.

Cependant, le club devra prendre une décision finale sur Früchtl et Hoffmann cet été puisque les deux ont des contrats qui expirent à l’été 2022. Je m’attends à ce que le club vende les deux joueurs cet été.